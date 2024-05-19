立法院17日上演表決大戰，期間爬上主席台的民進黨立委鍾佳濱以擒抱的方式，將台上的國民黨立委陳菁徽撲倒，引發外界熱議與撻伐。對此，資深媒體人黃暐瀚透露，鍾佳濱當天的動作叫「抱腿摔」，此動作非常危險，有造成頸椎斷裂的風險，「可以告」。

針對把陳菁徽撲倒的行為，鍾佳濱事後多次致歉，他在臉書發文表示，衝突發生時，因有人向他伸手，加上腳踩到紙張後滑倒，在沒有注意對象是誰的情況下，就倒向伸手阻擋他的人，以至於最終將對方撲倒，事後經旁人提醒，才知道波及到陳，當下已有在議場向她道歉。

黃暐瀚昨（18）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，鍾佳濱撲倒陳菁徽的畫面，是國會衝突當天不該出現的衝突畫面之一。他提到，雖然鍾佳濱說當時是踩到紙滑倒，但請自己的柔道教練看鍾撲倒陳菁徽的畫面後，對方提到，國際柔道協會2010年就已明確禁止鍾當天的動作。

「不應該出現」，黃暐瀚指出，鍾佳濱撲倒陳菁徽的動作叫「抱腿摔」，即把對方的腿抱起來後再往後摔，若下方是堅硬地面，被摔的人有頸椎斷裂的風險。黃暐瀚也直言，鍾佳濱的動作太危險，陳菁徽可以提告。