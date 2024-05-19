一名剛滿18歲李姓男子，在網路「傳說對決」遊戲中，認識年僅12歲的小六女童，雙方還互稱男女朋友，但李男不顧女方年幼，竟連續多次小美住處，趁著小美母親不在時床戰。某日小美媽媽下班一開房門就撞見兩人全裸同床共枕，氣到崩潰報警提告。桃園地方法院審理後，因李男已提出和解並獲得母女原諒，判李男徒刑2年，緩刑3年期間付保護管束。

根據判決書，李男在2023年初，透過網路遊戲「傳說對決」結識小六女童小美，2人聊天後進而交往成男女朋友。但李男卻無視小女友未滿14歲，仍精蟲上腦，於從去年3月至5月間，連續5次前往小美家，雙方發生5次性關係。

某日小美的母親因工作晚歸，回家後見到李男竟與女兒在房間內全裸相擁，氣得當場崩潰，立刻帶女兒去驗傷提告。

法官審理後認定，李男犯後始終坦承犯行，犯後態度良好，另審酌李男犯罪時僅有18歲，年紀尚輕，並賠償小美母女12.8萬，獲得母女的原諒，並表示願意給李男自新之機會，判徒刑2年，緩刑3年期間交付保護管束。