南韓影后高賢廷（고현정）出眾外型加上精湛演技，讓她深受觀眾喜愛，去年演出《假面女郎》後又再迎來事業另一高峰。近年來積極經營YouTube頻道的她，透過影片向外界分享生活，展現親民的一面；在她18日上傳的東京VLOG中，記錄了參加活動的幕後，而過程中竟意外巧遇台灣演員許光漢，讓她害羞到當場逃跑，可愛模樣笑翻現場工作人員。

高賢廷在影片中與工作人員分享，參加精品品牌活動時，與許光漢碰過面，當時品牌方向她介紹對方是台灣很有名的演員，她表示，自己知道也很喜歡對方，怎料工作人員下秒竟將此事告訴許光漢，並要介紹兩人認識，害她當下害羞得跑去躲起來。但許光漢還是上前與她打招呼，並告訴她「我是姐姐的粉絲」，讓她全程不知所措。

高賢廷分享到一半，許光漢正好從電梯走出來。（圖／翻攝高賢廷YouTube）

然而，當她講述到一半時，許光漢正好從電梯走出來，讓她嚇得再次逃跑，許光漢則用一邊韓文打招呼，一邊從VLOG組手上接過鏡頭，親自拍攝害羞躲到走廊轉角的高賢廷，互動相當有趣。

高賢廷與許光漢再度同框。（圖／翻攝高賢廷YouTube）

影片中除了記錄巧遇許光漢的趣事外，她也罕見提起與前夫三星集團會長李健熙外甥、新世界百貨公司副總裁鄭溶鎮的往事。她透露，婚後兩人曾到東京日本橋附近生活3年，「沒有認識的人、沒有熟悉的地方，也無處可去，獨自一人在外出又很害羞，大多數時間都待在家裡」。更直言「不管有沒有一起，幾乎都是我獨自的時間居多」。根據韓媒報導，高賢廷8年婚姻在家相夫教子，卻長期遭忽視，離婚後也失去子女扶養權和親權。雖然傳出遭到三星家族封殺，但她還是靠自己努力，在2005年正式回歸演藝圈。

高賢廷坦言婚後在東京很孤單。（圖／翻攝高賢廷YouTube）