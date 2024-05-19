立法院17日因國會改革法案表決，朝野上演全武行，藍綠立委共6位掛彩送醫；其中民進黨立委鍾佳濱為了搶佔主席台，將國民黨委員陳菁徽以格鬥姿勢2度抱摔。針對立院之亂，藝人范逸臣也在社群上作出評論，只是立刻慘遭網友出征，讓他緊急刪文。

范逸臣原本在臉書寫下：「意見不同就撲下去喔！哇大」，還在文末附上三個愛心笑臉的表情符號。不料這句話立刻遭大批網友炎上，雖然緊急刪文，仍難平息眾人怒火，紛紛到其他PO文底下留言砲轟：「拒看拒買啦！過氣的藝人」、「不出來刷存在感，我還想了一下這藝人是誰」，甚至還有不少人再次揪出他過往的黑歷史：「你只會路邊尿尿還會什麼」、「路邊尿尿標記勇士的印記」。

至於之前在范逸臣PO文底下留言：「撲了啦！」的紀曉君，也難逃遭炎上的命運，因此發文向所有人致歉：「抱歉，只是單純順著好友簡單句子的貼文而留言，當下只是為了互動而留言，並沒有什麼其他的想法」，對於留言讓人感到不舒服，導致被放大檢視造成誤會，她坦言相當難過，並且再次強調：「思想單純的我真的沒有別的意思啦！ 我只是一個活潑愛跟朋友互動的人嘛」。

紀曉君道歉文釣出民進黨立委鍾佳濱回應。（圖／紀曉君臉書）

儘管紀曉君這篇PO文，部分網友仍不買單，不過卻釣出當事者民進黨立委鍾佳濱。只見他留言回覆：「謝謝曉君理解，昨天為了阻擋未經審慎討論的違憲法案，立院議場發生許多衝突，很多民眾也未搞懂全貌，大家難免有錯誤認知，大家繼續加油」。