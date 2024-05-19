17日國軍舉行第2次空中分列式預演時，發生1架勇鷹高教機（左二）受亂流影響險些脫隊情形。（圖 / 讀者提供）

中華民國第16任正副總統就職典禮即將在明（20）日舉行，典禮當天，國軍陸海空直升機及戰機將舉行空中分列式。然而，在17日的第二次空中全兵力預演上，1架勇鷹高教機出現了短暫脫隊的情形，軍事專家施孝瑋受訪分析，這可能是受到台北地形的影響，他並提到，台北的環境其實不適合戰機編隊飛行。

國軍17日早上7點舉行第二次空中分列式全兵力預演，陸軍CH-47運輸直升機、UH-60黑鷹直升機，AH-64E阿帕契、AH-1W攻擊直升機，以及海軍S-70C反潛直升機首先通過總統府前上空。稍後，空軍IDF經國號戰機、F-16V戰機、幻象2000-5戰機及勇鷹高教機等快速機，各自組成5架飛機編成的「大雁隊形」編隊通過，最後，空軍雷虎小組AT-3高教機施放彩煙從總統府上空衝場通過。

不過，在勇鷹高教機通過時，其中1架飛機疑似受到氣流干擾，先是左右擺動，之後更一度偏離編隊，在擺正機體後，才重新拉回原本位置。

施孝瑋昨接受《TVBS》訪問分析此情形，他指出，戰機在執行編隊飛行時，會採取梯隊高度依次增高的方式，以減少尾流干擾，此外，台北是盆地地形，這樣的環境並不適合戰機進行分列式飛行。另外，施孝瑋也指出，國軍飛行員應對亂流的經驗豐富，知道在碰到狀況時，要如何調整飛機姿態。