國立台灣文學館吉祥物「阿龍」抄襲大陸繪師「童年Nora」的作品，引發軒然大波，廠商「蹦世界數位創意」、台文館一開始都否認，之後遭打臉才認錯，證實是抄襲對方作品。「蹦世界」昨天再度發布道歉聲明，指出阿龍圖像是員工的妹妹提供插畫，她坦承是抄襲網路上圖片，聽到被說是抄襲，很緊張以為P圖就沒事了，沒想到事情會鬧這麼大。

蹦世界數位創意昨天（18日）晚上發文，關於台灣文學館「阿龍圖像的版權抄襲事件」，由於本公司管理不周與疏漏，再次對原創作者「童年Nora」及台灣文學館鄭重致歉。」指出5月16日發出道歉聲明後，已聯絡原創作者「童年Nora」致歉，對方也派律師聯繫，之後此事將進入法律程序。

蹦世界進一步說明，此專案因標案規格需求，是由公司聘請派駐台文館之駐點人員，作為台文館的社群小編，該駐點人員的妹妹則為插畫提供者，因為專案的需要，在公司完全不知情的狀態下，由該駐點人員將阿龍圖像提供給台文館使用。

蹦世界表示， 5月8日爆出抄襲風波時，員工妹妹不知道事情會這麼嚴重，因此當時聽到阿龍圖案像大陸的插畫時，她很緊張以為P圖就沒事了，做出假的IG截圖謊稱比大陸畫家還早創作出阿龍圖像，但不知道新聞會報導的這麼大，之後才在5月16日坦承是真的盜用別人的圖，而圖片是網路上找的，不知道是大陸畫家畫的。蹦世界表示，對於此次造成紛擾，再次致上最深的歉意，本案件將進入法律處理程序，後續將不再對外回應。

員工妹妹事後才坦承阿龍插畫是抄襲。（翻攝自Popworld 蹦世界FB）