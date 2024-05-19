彰化一名林姓男子，因接獲女兒打工的飲料店老闆娘抱怨工作表現不佳，竟衝到飲料店當街痛毆她，當時因適逢寒流下雨，氣溫僅10度，竟再逼她身穿薄衣、內褲站在戶外罰站2個小時，造成女兒失溫昏迷，一度指數僅剩4命危。一審林男遭殺人未遂罪判7年6個月。但不過二審法官認為，林男友將女兒送醫且持續照顧，且與女兒和解獲撤告，僅構成傷害罪，因此撤銷原判決，改判不受理。

根據起訴書，林姓男子聽聞女兒在早餐店打工時工作態度不佳，竟然對打女兒巴掌、並搥胸，害女兒肩胛骨骨折、肝撕裂傷。但林男並未此息怒，當時因正值寒流來襲又下雨，氣溫僅有10度，林男又強逼女兒脫掉長褲，上身僅穿著1件薄長袖、下身1件內褲情況下，罰站在戶外2小時。

女兒在不堪寒風吹襲下失溫，體溫僅剩26度，甚至產生橫紋肌溶解、急性呼吸衰竭，但林男竟沒將女兒送醫，僅將她載回宿舍就離去，導致女兒昏迷，一度僅存4分命危，女兒室友見狀，堅決勸阻約40分鐘後，林男才將女兒送醫急救，幸運撿回一命。事後林男依殺人罪遭到起訴，一審遭判7年6月。

林男不服上訴，在出庭時辯稱，自己承認打女兒，但沒有想要殺人，因為她是獨生女，且因自己當時離婚還要照顧年邁父母親，所有壓力在身上，才會情緒失控，且沒有真正讓她罰站很久，之後發覺女兒不對勁，就趕快送醫救治。

二審法官審理後認定，林男應女兒打工處老闆娘要求管教，讓女兒在低溫濕冷天氣中，命令脫掉外套，穿薄長袖、長褲下車，並毆打女兒，女兒受傷倒地後，要求父親讓她上車載回宿舍，且有載她前往醫院救治並留在醫院等待救治結果未離去，並未棄之不顧，難以認定具有殺人之行為。且女兒也表示有和父親和解、撤回告訴，願意原諒父親，而父親一直都很關心其傷勢及工作，希望法院給予父親機會，因此撤銷原判決，改判不受理。