美國威斯康辛大學麥迪遜分校（UW-Madison）人口統計學家易富賢（Yi Fuxian）警告，台灣、日本、南韓、中國大陸等東亞四大經濟體人口不斷下降，將威脅長期競爭力。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，易富賢14日受邀赴美國芝加哥大學布斯商學院（Booth School of Business）發表演講，從人口角度出發，談論中國大陸的社會經濟問題。

Yesterday, I was honored to be invited to speak at the Adam Smith Society at the University of Chicago's Booth School of Business (the top-ranked business school in the U.S.) to discuss China's socio-economic problems from a demographic perspective. pic.twitter.com/ofIK4FgAIU — 易富贤Yi Fuxian《大国空巢》 (@fuxianyi) May 16, 2024

他談到，東亞的出生率是全球最低，中國出生率為1.0、日本為1.36、南韓0.72、台灣0.85，東亞四大經濟體的出生率幾乎在所有區域中墊底。

他分析，東亞四大經濟體人口萎縮、社會急速老化導致勞動力下降、扶養比上升，公共服務、政府養老金系統承受的壓力增加。

易富賢警告，東亞四大經濟體人口下降，將進一步威脅長期競爭力，有鑑於目前當地的出生趨勢，要透過增加生育率來反轉趨勢似乎不太可能。

他也點出這些區域出生率下降的原因，其中一項因素是如同許多中高所得經濟體注重教育，導致晚婚及晚生育；另一個因素是都市人口密度高，導致高房價及高生活成本。中國大陸則有特殊的歷史因素—1980年至2016年實施的一胎化政策，「改變中國人的生育觀念」。

易富賢分析，東亞四經濟各有不同方式因應人口危機，台灣透過開放移民來刺激人口成長，儘管台灣的粗出生率持續下降，但受惠於移民，台灣去（2023）年人口增加了超過15.8萬人。

中國大陸則是在2016年終結一胎化政策，透過刪減教育費用、改善生育保險、提供育兒補貼等措施來鼓勵生育，但他認為「未富先老」的中國大陸缺乏足夠的財政資源。

外媒關注中國大陸人口下降問題。

大陸去年人口再度下滑，連續第七年死亡率高於出生率，預計至本世紀中期，老年人口將是現在的1倍以上。

易富賢也預測，中國大陸的出生率將難以維持在0.8水準，儘管現在中國大陸以14億人口居全球第二，但他預期，至2050年，大陸人口可能低於10.2億人，至2100年，可能低於3.1億人。

易富賢去年就曾稱，若繼續按照現有模式，中國大陸人口將在2100年降至3.1億人，人口占世界比例將從1820年的37％，降至2100年的3％。