杜德偉昨（18日）舉辦「Get Up起來」世界巡迴演唱會，也是他出道40年來首度攻蛋，除了一首首經典情歌之外，超級熱曲〈脫掉〉更HIGH翻全場。舞台上又唱又跳的杜德偉，完全看不出來已經62歲。而跟他有30年交情的好友林志穎，在開唱前一天特地來探班，兩人合照簡直是「神凍齡」狀態，網友更驚呼：「林志穎怎麼都不會老」。

林志穎在社群曬出探班杜德偉的同框照，只見他親手獻上一整束玫瑰花，接下花束的杜德偉對著鏡頭露出笑容，30年老友難得相聚的好心情全寫在臉上。總彩排時，林志穎在台下看見杜德偉跳舞，忍不住技癢，還帶著杜德偉的兒子AJ共舞。唱到一半，杜德偉還蹲下來跟林志穎握手，林志穎也很捧場的模仿歌迷反應。

林志穎與杜德偉有著30年的好交情。（圖／林志穎 Jimmy Lin 臉書）

林志穎感性吐露心聲：「ALEX，很開心看到你自信滿滿站在自己的舞台上，你依然是這麼樣的精神飽滿充滿活力，我們從小工作一起玩在一起，現在很神奇的看著我們的小朋友還玩在一起，替你加油打氣，預祝你演唱會成功」。

杜德偉則是曬出林志穎和老婆陳若儀署名賀卡，上頭寫著：「鍾愛一生的歌壇情人，願老天真的把你寵壞，演唱會場場精彩爆滿，經典作品跟著我一輩子，歌迷對你永遠放一顆心」，內容含括杜德偉過往多首經典歌曲，足以見得林志穎的用心。此舉讓杜德偉感動表示：「Jimmy你這篇獨一無二的祝賀詞真可愛，謝謝你來探班」。

兩位男神難得合體，容貌不見歲月在臉上留下痕跡，讓網友驚呼連連：「實在太不科學了」、「兩位不老男神超帥」、「林志穎就是哪位不老傳說中的人」、「心中的不老男神」、「兩位為何都不會老啊」。