瘦子也可能得糖尿病。最新研究發現，人即使BMI（身體質量指數）相同，但體脂率存在廣泛的差異，也就是有些人即使體重與BMI落在正常值，卻因體脂率偏高，依舊罹患糖尿病，專家建議民眾注意體重的同時，也應該注意管理體脂率，才有助預防代謝症候群或糖尿病。

彰化基督教醫院內分泌暨新陳代謝科醫師莊武龍在臉書粉專PO文指出，在診間常常會有體重及BMI在安全範圍的人來問，為什麼她明明不胖，卻已經血糖變高，甚至是已經是糖尿病前期了呢？

莊武龍指，這個月中剛出爐的研究，可以說明這一點，這篇研究是對美國8734名成年男性和8184名成年女性，進行交叉抽樣相關分析，通常我們是用BMI指數來評估是否肥胖，BMI其計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，以BMI數值來評估是否會有代謝症候群的風險。

莊武龍指，研究結果可以看出，BMI測量為大於25的超重者，BMI>25超重者 與BMI≥30 的肥胖者，分別會有5%和35%的代謝症候群的盛行率，因此BMI通常是越高越不好。

莊武龍指，可是如果改以體脂率來看，男性低於18%體脂率未出現代謝症候群個案，與超重（即5%的代謝症候群）相對應的是25%體脂率，與肥胖（即35%的代謝症候群），相對應的是30%體脂率。

莊武龍指，女性方面，低於30%體脂率未出現代謝症候群個案，超重出現在36%體脂率，肥胖相對應於42%體脂率。

莊武龍表示，該研究比較BMI與體脂率顯示出，相同BMI中會有廣泛的體脂率偏差，也因此更顯現了直接用體脂率，來管理肥胖相關疾病的潛在重要性。

莊武龍指，大家不要以為BMI低就是好事，有的人評估後發現身體組成，其實是很低的肌肉量，或是很低的骨量，注意體重的同時，也應注意體脂率，才有助預防代謝症候群或糖尿病。