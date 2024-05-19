現代社會有不少疾病，並非使用藥物就能治癒，包括孩童發展遲緩、失智等，反而透過與社會連結能有效減緩症狀。台北醫學大學首開「社會處方箋」課程，借助復健科各職類專業師資培育學生，今年更和國立台灣博物館進一步合作，以遊戲方式找回孩子專注力。

北醫大醫學科技學院副教授羅伃君表示，「社會處方箋」是近幾年新興的概念，指非藥物介入的醫療模式，不僅關注患者身體健康，更關注其社會和心理健康。

「社會處方箋」的發展基礎，主要為了解決疾病所引發的社交互動障礙，英國於2019年成立社會處方箋國家研究院（The National Academy for Social Prescribing；NASP），發展包括藝術、音樂、文化、運動等相關領域的社會處方箋。

根據衛福部統計，台灣早期療育服務個案通報人數在2019年之前，每年逾2.5萬人；2022年首度突破3萬人次；去年更創下新高，攀升近3萬5000人。羅伃君直言，許多幼兒園老師反應，疫情後的孩童在語言表達及理解能力發展較慢，可能和居家隔離有關，連戴口罩都有影響。

北醫大以專業師資群，共同發展「社會處方箋」課程，每學期讓學生選擇不同專業治療組別，期望透過這門課，讓學生開始意識到現在及未來，社會上需要面對的問題。