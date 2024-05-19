日本即將於本周公布4月消費者物價指數（CPI），經濟學家預料該月核心消費者通膨可能呈現連續兩個月趨緩。專家認為，儘管物價壓力略降，可能意味升息時間延後，但實際上日本國內已浮現上調利率的呼聲，凸顯日本央行正面臨決策兩難。

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路透調查18位經濟學家看法，預估日本4月份CPI較去年同期揚升2.2％，年增幅度低於3月的2.6％，此為最近3個月最低，反映通膨出現減速跡象，但通膨達到或超越日銀（央行）訂立的2％目標已有超過兩年的時間。

日本預計5月24日公布4月CPI數據，此為日銀決定是否進一步升息的關鍵，該央行希望能採漸進的步伐、緩慢調升利率，先前也曾表示眼見經濟動能低迷，會維持寬鬆貨幣政策一段時間。

日銀在今年3月調高利率，創2007年以來首度升息，此為終結負利率的關鍵一步。然而，該央行已面臨一些國會議員要求貨幣政策正常化的壓力，盼為日圓貶值帶來緩衝。

消費者支出疲軟可能使日銀的壓力更增，由於日圓下挫導致進口成本驟增，使得民眾荷包縮水，促使外界更期盼該央行調升利率以減緩日圓貶值的衝擊。

日本官方上周公布，日本第一季（1-3月）國內生產毛額（GDP）季比年率萎縮2％，遜於經濟學家預估的萎縮1.5％，主要因為日圓貶值使生活動本增加，導致國內消費力受到打擊，此外商品與服務出口額也下滑5％。

外界關注的日本4月國際貿易數據，也將在5月22日揭曉，路透調查分析師看法指出，預期拜日圓貶值帶動商品出口價值所賜，4月出口額將比去年同期增長11.1％，增幅高於3月的7.3％。