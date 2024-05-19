環球銀行金融電信協會（Swift）將於23日公布4月份人民幣最新追蹤報告。由於3月份人民幣在國際支付的占比升至4.69％的歷史新高，已連續5個月維持在4％以上，國際支付排名維持全球第四。市場預估，4月的占比料維持強勁，有望續創新高。

Swift數據顯示，3月美元仍位居國際支付排名之冠，占比達47.37％；排名第二的是歐元，占比21.93％，創下紀錄新低；英鎊以6.57％占比排名第三；日圓占比4.13％，排名第五；加幣占比2.63％排名第六；澳幣1.62％排名第七。

今年2月時，人民幣的支付占比曾降到4％，但3月再度強勢回彈。報告指出，隨春節假期因素消退，大陸各項經濟活動全面恢復，激勵人民幣支付占比回升。數據顯示，2022年1月人民幣支付占比首破3％，達到3.2％；去年7月之後，人民幣的份額穩定在3％以上，同年11月更升至4.61％的當時最高紀錄，同時也超越日圓成為國際第四大支付貨幣，之後持續保持在4％以上。

Swift報告還顯示，在貿易融資市場上，3月份人民幣的占比為5.28％，排名第三。美元以84.13％市占率，佔據貿易融資的絕對主導地位，其次為歐元的5.89％。

自俄烏戰爭爆發、中俄貿易大量轉由雙邊本幣交易，帶動人民幣國際支付占比從去年起開始快速上揚，Swift資料顯示，自2022年以來，人民幣在俄羅斯出口支付中的使用激增。另一方面，去年初金磚國家啟動去美元化倡議後，以中國為首的多國開始降低美元依賴，同樣助力人民幣國際結算的增長。

Swift於2010年開始追蹤人民幣的使用情況時，人民幣在全球總額中的占比還不到0.1％，如今已提升至4.7％，代表人民幣國際化之路漸有成效，人民幣在全球貿易和金融的使用範圍愈來愈廣。