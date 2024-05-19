國泰金首季大賺371.9億元拿下金控獲利王，主要受惠於國泰人壽，首季稅後純益247.4億元。因首季股市飆漲，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，債券部位則持續有經常性收益挹注，加上國內ETF資金大舉匯出與美元持續升值，新台幣連續貶值，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，3月更實現不少私募基金獲利，帶動國壽首季獲利表現亮眼。

富邦金自結4月稅後淨利130.3億元，較3月月增62％；累計今年前四月合併稅後淨利434.1億元，年增98.51％，每股稅後盈餘(EPS)為3.34元，子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及累計前4月稅後淨利皆創下歷年同期新高。

國泰世華銀行首季稅後純益也有104.2億元，年成長14％，創歷史新高，主要是因升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣有價證券部位，累計淨利收持續成長；整體累計淨手收成長動能強勁，各項商品銷量增加，財富管理收益表現亮眼，信用卡手收亦成長。另國泰產險、國泰證券及國泰投信首季稅後純益皆創歷史新高。

台北富邦銀行4月稅後淨利25.5億元，為歷年4月新高，累計稅後淨利107.1億元，較去年同期成長24％，累計獲利續創歷史新高，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長14％及52％，帶動營收較去年同期成長17％。另外，富邦證券累計前4月稅後淨利31.1億元，較去年同期大幅成長61％，續創單4月及累計前4月稅後淨利歷年新高紀錄。

壽險子公司方面，5月以來新台幣出現升值跡象，雖然市場仍預估美聯準會（Fed）今年會降息，但降息時間點持續延後，且台股大漲導致外資大舉匯入買超，新台幣出現升值，對壽險業5月的匯兌損益及獲利表現恐構成負面影響，國壽、富壽接下來如何面對避險成本持續高漲、匯兌波動、股市變化對獲利的影響，受到法人關注。

另國壽近日再公告董事會通過發債額度300億元，今年國壽已經發債500億元幾乎已募完，再加碼300億元後，今年發債額度高達800億元史上新高，加碼300億元中確定有一部分會藉由在新加坡設立的特殊目的公司（SPV）海外發債，國壽今年國內、外債齊發，對於2026接軌後資本強化的效益將受到法人關注，而龍頭國壽率先尋求海外發債籌資的策略計畫更受到壽險圈矚目。