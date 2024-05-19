立法院17日上演表決大戰，朝野立委發生激烈衝突，對此，台大政治系教授左正東分析認為，民進黨採激烈手段有3大目的，其中1個是要轉移前總統陳水扁確定近日無法被特赦後，來自於扁迷的壓力。

左正東昨（18）日在臉書發文表示，針對國會改革相關草案，立院司法法制委員會4月15日逐條審查，民進黨籍立委提了44次的「散會動議」；到了本月8日的黨團協商，民進黨一樣杯葛。然而，準總統賴清德說過，要來立院進行國情報告，民進黨立委也說支持國會調查權，他們為什麼要採取強烈的肢體抗爭和焦土策略？

左正東直言，在他看來，民進黨的激烈動作有3大目的，首先是立威、不能讓在野黨掌握國會議程，以免新政府事事受制於人。再來是扁案，這兩天很多人本預期陳水扁會獲得特赦，但法務部前兩天已予以否定，壓力自然會轉移到曾任台南市長的賴清德上，而激化朝野對立，正可移轉來自扁迷的壓力。

最後是兩岸，左正東認為，520眾所矚目的就職演說，在美國和總統蔡英文的雙重壓力下，賴清德很可能一改過去的強硬，釋放溫和的訊號，避免兩岸直接對撞，而為了避免新政府一開始被看破手腳，於是把在野黨拿來祭旗。左正東也直呼，賴清德為了台海和平釋放溫和訊號，但卻是靠著在立法院內挑在野黨決鬥、在立法院外抹紅國會改革掩護，這樣要如何能團結國人？