近期病毒大爆發，好多人生病發燒！小兒科醫師陳信宏指出，發燒一定要去快篩，才能對症下藥，根據診所統計，最近發燒病人最多的是得流感、第2名腺病毒、第3名新冠病毒。

陳信宏在臉書發文，分享最近引起病人發燒的前3名病毒，第1名是流感、第2名腺病毒、第3名新冠病毒。另外他指出，近期接連好幾個患者高燒不退、劇烈咳嗽，經過快篩檢查確認是「人類間質肺炎病毒」（hMPV）感染，而藉由快篩可以正確診斷，並且快速治療。

根據衛福部刊載資料及長庚兒童醫院兒童感染科指出，「人類間質肺炎病毒」（hMPV）是2001年一名荷蘭學者發現，臨床表現類似呼吸道融合病毒，會導致上下呼吸道感染，在嬰幼兒、免疫功能低下、慢性病患者身上表現較明顯，可能會造成嚴重感染、呼吸衰竭。

陳信宏過去也指出，若病人出現發高燒，劇烈咳嗽症狀，就要考慮是不是感染人類間質肺炎病毒。