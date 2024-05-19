藍綠立委爆發推擠衝突。 （資料照）

立法院會17日處理藍白共提的國會改革法案，綠委則是強行杯葛，爆發多起肢體衝突，藍綠都有立委受傷掛彩。此事更被外媒路透社報導，並形容台灣是「喧鬧」的民主國家。前立法院長游錫堃對此在臉書沉重地寫下，「古稀老人憨堃心痛難已！」

路透社在17日的報導提及，台灣的立委在國會中相互推擠、扭打、毆打，就國會改革法案爭端展開激烈攻防，而幾天後，總統當選人賴清德即將在未獲得國會多數優勢的情況下就職。該篇報導並形容台灣是一個「喧鬧」的民主國家，國會確實偶爾發生打鬥事件。

游錫堃昨晚7時許在臉書說，「國會亂象、國人焦慮、國家內耗、國際訝異、古稀老人憨堃心痛難已！」對此有網友留言指出，「台灣人要覺醒了」、「譴責暴力行為」、「我們老了，有心也無能為力，他們也只能好自為之」。

至於現任立法院長韓國瑜則在游發文前15分鐘，也透過臉書寫下，「尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油」。不少網友見狀紛紛湧入留言「加油」、「國會新氣象需要您」、「人民是您的後盾」、「你要理性、但人家不理性、該尊重就尊重、該硬就要硬」。