嘉義市西區中興路17日清晨爆發行車糾紛，雖無人受傷，雙方引發口角糾紛後一路追逐到庭園KTV餐廳內，警方到場處理時，2名員警壓制其中1名嫌犯時，遭劉嫌刀子畫傷手臂，所幸無大礙，4名鬧事嫌犯依傷害罪現行犯逮捕，造成員警受傷的劉嫌則依妨害公務罪移送嘉義地檢署偵辦。
警方表示，5月17日清晨，中興路上發生無人受傷的車禍，但雙方發生口角糾紛，引發衝突，一路追逐進入路旁的庭院式KTV餐廳內，轄區竹園派出所及第一分局警方接獲報案，成立快打部隊到場處理，火速壓制、逮捕滋事民眾，2名警員在壓制劉嫌時，不慎被對方的遭刀子畫傷手背，經送醫包紮後無大礙。
第一警分局再次呼籲，民眾遇有糾紛，應採取理性和平、合法方式解決問題，或撥打110請警方到場處理，切勿僅因一時氣憤而滋事，警方對於暴力滋擾行為，絕對是採取零容忍態度，勢必展現公權力迅速將滋事份子依法究辦，以有效確保轄區治安平穩。
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