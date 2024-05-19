吃堅果是補充優質油脂的好方法，不過，減重醫師蕭捷健提醒，諸如杏仁、腰果、南瓜仔、胡桃、開心果與芝麻等6 種堅果，吃太多身體不是在吸收營養，反而是像在召喚消防隊，可能促使身體發炎，而能幫助身體抗發炎的「超級堅果」，則是富含Omega-6的亞麻籽與奇亞籽。

蕭捷健在臉書粉專PO文指出，有些堅果吃太多，可能是身體發炎的隱形兇手，例如杏仁的Omega-6和Omega-3比例高達2010：1，幾乎不含Omega-3，吃可能讓身體「著火」、發炎；中醫師也常提到，堅果屬燥熱的性質，食用過多容易火氣大、口破口瘡，其實就是指吃太多會造成發炎的堅果了。

為什麼吃太多堅果會火氣大？蕭捷健指，Omega-6和Omega-3脂肪酸，這2種在身體裡就像是宇宙中的陰陽，要保持平衡。Omega-6能促進免疫反應，促進花生四烯酸的分泌，把身體的細菌清除掉。但是如果Omega-6太多了，就會像是開啟了身體的警報系統，引發慢性發炎。

蕭捷健指，Omega-3則是滅火英雄，可幫助人體調節發炎反應，深海魚和海藻，都含有不少Omega-3，攝取Omega-6和Omega-3 的黃金比例，建議是4：1，但現代人外食太多，多數人攝取Omega-6和Omega-3 的比例都落在16:1，甚至是32:1。

蕭捷健整理了吃太多容易使身體發炎的6種堅果如下，杏仁（Omega-6：Omega-3比例 = 2010：1）、腰果（Omega-6：Omega-3比例 = 125：1）、南瓜籽（Omega-6：Omega-3比例 = 114：1）、胡桃（Omega-6:Omega-3比例 = 90：1）、開心果（Omega-6：Omega-3比例 = 52：1）、芝麻（Omega-6：Omega-3比例 = 57：1）。

被蕭捷健歸類為健康老實的堅果有3種，夏威夷果（Omega-6：Omega-3比例 = 6：1）、核桃（Omega-6：Omega-3比例 = 4：1）、扁豆（Omega-6：Omega-3比例 = 4：1）。而能抗發炎的超級堅果有2種，包括亞麻籽（Omega-6：Omega-3比例 = 1：4）、奇亞籽（Omega-6：Omega-3比例 = 1：3）。

蕭捷健指，堅果除富含好油脂，還富含纖維、礦物質等營養素，這些都是身體需要的好東西，選擇對的堅果，就像是選擇對的朋友，補對好油脂也有助於體態輕盈。