以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）爆發戰爭，衝突至今已經持續數個月。如今網路掀起一波「Blockout 2024」(封鎖2024)運動，揚言抵制對加薩危機不發聲表態的名人。而這股風潮現在延燒到馬來西亞，根據網路流傳新增抵制的30人名單中，赫然出現奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）的名字。

馬來西亞當地先是針對西方、親近以色列的企業掀起抵制潮，包括逾百間肯德基在門口張貼停止營業公告，Google Maps也更新為「暫時休業」；接著網友發起抵制「馬來西亞名人和網紅黑名單」共30人，其中包括赫赫有名的奧斯卡影后楊紫瓊。此活動主要是不再瀏覽及追蹤被點名的公眾人物社群帳號，以及發的PO文和影片等，就連贊助商也可能遭到波及。根據馬來西亞媒體報導，有網友認為名人應有責任發揮影響力向政府施壓，但也有網友認為這種做法實在太過極端。

楊紫瓊被列在「Blockout 2024」抵制名單中。（圖／Liena Bunkerz 臉書）

Blockout 2024運動起於本月初在紐約舉辦的慈善晚宴Met Gala，此活動現場眾星雲集，從當紅演員、模特兒、藝術家皆是座上賓，被譽為「時尚圈奧斯卡」，由於與以哈衝突形成強烈對比，被批評漠視加薩議題。此外，獲邀的網紅Haley Kalil當時在TikTok張貼講出「Let them eat cake」的影片，被解讀為對此議題漠不關心，因此引發眾怒。

如今傳出美國天后泰勒絲（Taylor Swift）、怪奇比莉（Billie Eilish）、加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）等名人也遭到抵制，有些藝人的社群網站流失粉絲數達到數十萬。不過根據美媒報導，目前未見沒發聲或尚未表達反對態度的人，成為被鎖定的目標。