近日由畢馬威中國發佈的《中國製造業企業出海白皮書》認為，大陸製造業已從勞動密集型向高附加值的先進製造業轉型，不斷提升在全球價值鏈中的位置，並在多個產業和領域展現出強勁的國際競爭力。

該份行業洞察報告發佈指出，隨著製造業規模的不斷擴大，大陸已成為全球製造業的中心，依託完整的產業體系和規模優勢，國際競爭力顯著增強。眾多製造業重點領域企業正積極加快「出海」步伐，加大海外市場拓展力道。

「今年第1季，大陸新設外資企業數年增20.7％，充分說明跨國企業對大陸經濟持續健康發展充滿信心。」畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，大陸經濟已深度融入全球分工體系，相關企業應兼顧大陸與全球市場，從民生、產業鏈等層面進行戰略佈局，讓「出海」更具實效性和持續性。

在畢馬威中國客戶與業務發展主管合夥人江立勤看來，大陸經濟正處於向雙循環發展新格局的轉型階段。全球化背景下，綠色低碳和智慧製造正成為全球製造業的新趨勢和競爭焦點。