俄羅斯總統普丁16日訪問北京，大陸國家主席習近平罕見主動擁抱普丁，專家認為，這代表北京已經接受持續支持俄羅斯面臨的2大代價：西方可能的制裁及關稅施壓。

中國大陸國家主席習近平16日接待普丁時主動上前擁抱。

16日晚間習近平與普丁在中南海散步談話，結束之際習近平主動擁抱普丁道別，此一舉動引發外媒高度關注，路透社評論相當「罕見」，指出習近平並不以熱情洋溢聞名，但他「緊抓住」普丁的肩膀，並擁抱他2次。

Vladimir Putin and Xi Jinping share a hug, as the Russian president continues his visit to China



The two leaders pledged to intensify cooperation on Putin's first foreign trip since starting his fifth term https://t.co/Uo5ffWWFP4 pic.twitter.com/jWsYZ9Jy4k — Bloomberg (@business) May 17, 2024

《紐約時報》（New York Times）評論，西方領袖試圖尋找習近平與普丁之間是否存在重大分歧，尤其是烏克蘭戰爭方面，但他們可能什麼也找不到，無論是可能遭到主要貿易夥伴歐洲疏遠，或是美國對幫助俄羅斯的中國銀行實施制裁，這些風險似乎都沒有阻礙習近平擁抱普丁。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）中國外交政策專家巴赫爾斯卡（Alicja Bachulska）分析，普丁與習近平的首要目標是反擊現在的敵人—美國及美國領導的國際秩序，儘管中國與西方的關係緊張，但這些緊張關係並不會改變中國應對俄羅斯，以及對烏克蘭戰爭的態度。

分析人士進一步解釋，換句話說，習近平已經將西方可能祭出的制裁及關稅措施，視為與俄羅斯成為戰略夥伴關係後可接受的代價，對習近平而言，普丁是「不可或缺的朋友」，能協助重新塑造有利於中國的全球秩序，美國愈是反擊，包括對中國電動車祭出關稅措施，習近平就愈認為自己的選擇是正確的。

美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國專家白明（Jude Blanchette）表示：「與美國的地緣政治競爭愈激烈，莫斯科對習近平的戰略價值就愈強化。」

報導指出，對習近平與普丁來說，最重要的是他們所謂的「國際關係民主化」。報導稱，所謂的「國際關係民主化」，本質上就是削弱美國的主導地位，讓不結盟國家及流氓國家賦權，讓這些國家因為對西方的共同不滿而攜手。

《紐時》指出，俄羅斯入侵烏克蘭初期，俄軍顯然無法迅速取得決定性勝利時，習近平可能對這場戰爭有所「質疑與擔憂」，不過隨著俄軍在烏克蘭獲得西方軍援前於烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）周圍取得進展，對習近平來說，情勢可能正在轉變。