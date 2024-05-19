為打造優質學習環境，新竹市政府教育處19日表示，將投入675萬改善校園特教及藝術學習場域，提升學習環境中的各項軟、硬體設備，讓孩子安心學習、家長放心，市府將持續努力營造友善的學習環境，盼所有竹市的孩子都能在學習過程中找到屬於自己的舞台。

市長高虹安表示，特殊教育的推動需要學校教師、各類專業人員進行跨領域合作，並結合社區資源提供完善且個別化的特教服務，讓孩子們在充滿愛與支持的環境中成長，帶著滿滿的知識與技能、自信地踏出校園。

此外，針對專業藝術領域有才華的孩子，也希望透過教學環境的改善，讓有優異表現的孩子們有機會突破自我。

市府補助光華國中105萬元改善現有教室，作為多功能教室，並規畫增設情緒轉換空間，為孩子們提供情緒行為支持。不僅如此，市府也協助學校改善藝術教育空間，分別補助民富國小390萬元、東門國小180萬元，改善舞蹈教室教學與演藝廳展演空間，提供學生優質的學習場域及展演舞台。

光華國中校長林茂成表示，市府近年陸續補助學校添購平板與觸控大螢幕，搭配多元互動軟體使師生課堂上互動更活潑、切合生活體驗外，今年也協助學校將陳舊校舍改造成活潑明亮又安全舒適的多功能空間，讓孩子能在設備完善的知動教室進行感覺統合課程，盡情跳躍滾動。