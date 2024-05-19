520就職典禮將於明天登場，來自世界各地慶賀團陸續抵台。準總統賴清德、準副總統蕭美琴今天先盡地主之誼，邀請已經抵台的友邦元首與眷屬、官員等超過20位外賓，第一線深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦、烤蝦樂趣。

今天出席的元首、總理有史瓦帝尼國王及王妃、馬紹爾總統及其夫婿、巴拉圭總統、帛琉總統及夫人

、貝里斯總理、吐瓦魯總理及夫人、聖文森總理及夫人、聖露西亞總理及夫人，以及聖克里斯多福副總理。

活動由賴清德致歡迎詞開場，感謝各國友邦元首親率慶賀團來台出席就職典禮，共襄盛舉。接續由釣蝦場老闆講解比賽規則、協助賓客練習釣蝦技法後，隨即展開釣蝦競賽，讓賓客直接體驗釣蝦樂趣。賽後大家一起持蝦籠拍照、親自嘗試如何烤蝦，賴清德也送上精心準備的金、銀釣竿給與會貴賓。

除了體驗釣蝦文化，現場也準備清涼啤酒與各項深具台灣味的小吃、點心，包括滷肉飯、芥藍牛肉、虱目魚皮、迷你椪餅、紅豆粉粿冰淇淋等台灣小吃元素，都將以創意料理方式入菜，讓在座賓客享用最道地、最獨特的台灣味。賴清德以東道主之姿用心安排，每項規劃都極盡巧思，要讓賓客賓至如歸，更要加深邦誼，讓台灣與友邦關係更加緊密。

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