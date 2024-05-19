女星郭碧婷2013年主演電影《小時代》，氣質優雅的形象深植觀眾心中。但她自從嫁給向佐後，便將重心放在家庭及育兒上，直到近期參賽《乘風2024》（又稱《浪姐5》）才重返螢光幕前。昨（18）日她與朱丹、尚雯婕三人直播，結果郭碧婷一上線就被美顏嚇到立即把特效關掉。

郭碧婷昨（18）日參與「時間煮雨姐妹花」限定團建直播時，最後上線的她，才剛跟粉絲們打完招呼，就發現因為美顏的關係，直言自己「臉很奇怪」，隨後開始尋找關掉美顏的按鍵。

郭碧婷直播上線後將美顏關掉。（圖／翻攝微博）

結果這麼一個片段，關鍵詞「郭碧婷直播關美顏」，竟直接衝上微博熱搜第一名。許多網友都稱讚「郭碧婷不愧是純天然美女，開美顏只會讓她有反效果」、「一上來就關美顏什麽的，美女果然不需要美顏！」、「大美女長這樣無需美顏，美的很真實，開了美顏只會對美女起反作用」。

「郭碧婷直播關美顏」關鍵詞衝上微博熱搜第一名。（圖／翻攝微博）

此外，也有網友提到，郭碧婷在參加《浪姐5》前，曾因臃腫身形遭到吐槽；參賽後的形象照，也因造型顯得有些老氣，被酸神似婆婆向太。不過，在經歷節目高強度的舞蹈練習後，不僅讓她身材變得苗條，更瘦回漂亮的鵝蛋臉，狀態完全不輸生孩子前。