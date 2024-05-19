中華民國準總統賴清德、準副總統蕭美琴將於明（20）日正式上任，國民黨主席朱立倫今表達祝福，但也強調對於反改革、反進步的惡鬥，國民黨不會再溫良恭儉讓，將憑藉新民意，回應全民對於台灣大步向前的期待，「Do our best, history will do the rest.」為所當為。國民黨高層透露，以目前朝野激烈的攻防情勢，朱立倫不出席520就職典禮的機會非常高，就看最後這段時間，賴清德對於朝野有無更進一步表示。

朱立倫表示，做為最大在野黨的主席，對身負重任的賴清德、蕭美琴皆表達祝福，但可惜的是，在這段時間看不到朝野和解的契機，反而看到執政黨的文攻武鬥，背棄了朝野對於國會改革長期期盼的道路，這樣的民進黨還保有初衷嗎？

朱立倫指出，中華民國將有新的行政團隊，國民黨一定會扮演好強力監督的角色，立法委員會結合有志一同的朋友推動為台灣有利的法案。例如，面對穩定供電及有效減碳的挑戰，國民黨主張核電仍是必要能源，新政府若願意虛心檢討過去錯誤的能源政策，他們會全力協助相關修法工作。

朱立倫強調，國民黨有「三要」與「三不要」期待，三要的第一點是要將國家的利益置於政黨利益之上，提升台灣的民主法治；二是要傾聽民意，以誠心化解朝野歧見；三是要以民為念，真心謀求兩岸和平。

而三個不要則是不要因為理念不同就把國人當敵人；不要製造族群的對立或綠色恐怖；不要將意識形態凌駕在科學專業之上。最後朱立倫喊話，「希望520之後，一切有所改變，如果沒有改變，我們也會強力讓改變發生。」

黨政人士分析，朱立倫文章中致敬前美國總統杜魯門總統名言「Do your best, history will do the rest.」，即彰顯在險峻的情勢，國民黨將扮演穩定的角色，解決台灣面對的重大民生、能源經濟、貧富差距等問題，就算受到特定媒體及社群側翼帶風向，仍期待民意給予在野力量公允的評價。

該人士強調，杜魯門的哲學是「推卸責任止於此」和「怕熱就別進廚房」，朱立倫的發言，代表國民黨面對接下來的立院攻防，將寸步不讓、全力迎戰，並成為負責任的在野黨；而對比杜魯門當年所在的背景，朱是在暗諷執政團隊已走向專斷獨裁，並呼應網友常暗諷之「綠共」說法，在野力量已對於一黨獨斷宣戰，絲毫不畏懼。