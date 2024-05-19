雲林縣政府活化台西鄉中山路老街，規畫頹屋改造、老店博物館等再造工作，讓沉寂多年的老街逐漸恢復活力，86歲素人畫家丁許涼、81歲中國結達人許櫻桃2名老街居民，活到老學到老，以創作投入老街再造，並擔任頹屋介紹志工，不僅過得充實愉快，也吸引更多人投入再造工作。

丁許涼目前住在頹屋旁，年輕時她與丈夫在頹屋經營西裝店，雖然早已結束營業，但一磚一瓦都記錄著她與丈夫的點點滴滴，只要有人前來參觀，都會熱心解說，訴說中山老街早年的繁華、人口流失的沒落，以及對家鄉未來的期許，老街經歷時空的變遷，透過丁許涼的親身見證，讓時空彷彿回到從前。

4年前丁許涼參加社區舉辦的預防失智畫圖課，其畫風活潑可愛、用色大膽明亮，讓老師為之驚豔，鼓勵她繼續創作，她先用日曆紙作畫，愈畫愈有心得，後來親友幫她買畫紙、色鉛筆、彩色筆，她以生活所見、照片、禮盒圖案、電視節目為創作素材，非常多樣，至今已畫了上百張畫。

雲林縣台西鄉81歲中國結達人許櫻桃，用各種中國結創作訴說台西中山老街的故事，希望大家一起努力，讓台西鄉再現榮景。（張朝欣攝）

許櫻桃也住在頹屋旁，30餘年前因住家改建，為美化居家環境，自己買書研究中國節，創作出許多中國節花卉，包括海芋、向日葵、鬱金香、玫瑰等，成為獨一無二的居家裝飾，後來又創作中國節蝦子、文蛤等小物，用來介紹家鄉的特色漁產，很受歡迎。

許櫻桃說，住家旁頹屋是祖父留下來的，原本是南北雜貨店，已很久沒人居住，經過改造，她的中國節海芋也成為頹屋元素之一，吸引不少人來參觀，看到頹屋重獲新生，覺得非常高興，希望透過她的解說，讓大家了解中山老街早年榮景，以及老一輩人奮鬥打拚精神。

丁許涼與許櫻桃的作品本月15日至7月14日在台西鄉海口故事屋展出，2位阿嬤說，老人家只要有心，也可以為家鄉作一點事，台西鄉因缺乏工作機會，年輕人只能外出，但她們會一直守護家鄉，等待孫兒的歸來，相信有一天台西能再現榮景。