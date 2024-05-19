準總統賴清德今天邀請友邦元首等外賓體驗釣蝦樂。黨政人士表示，賴清德並非第一次透過趣味活動以增進友邦情誼，他在副總統任內就首創這樣非典型的「創意外交」，活用不同形式讓駐外使節、國外貴賓「體驗台灣」。2021年時，賴清德曾邀駐台代表體驗釣蝦生活，印度駐台代表戴國瀾獲得「金竿獎」，還表示自己已經迷上了釣蝦。

此次釣蝦活動除了釣蝦和烤蝦外，也精心準備深具台灣味的各項點心與小吃，考量釣蝦過程較適合食用適口大小的點心，特別請到5位台灣年輕主廚一手創立、在國際各大廚藝競賽中獲獎無數的本土餐飲品牌法斯樂餐廳，以Finger good型態呈現台灣小吃。

主廚之一為臺南人，將從小吃到大的美好記憶入菜，包括將芥蘭炒牛肉化成「炒肉串」；台南米糕做成滷肉飯球，並點綴肉鬆及香菜；虱目魚皮串烤後裹上傳統米香。最後，以賴清德喜愛的小點心型態出發，以中西合璧形式，設計出內嵌杏仁慕斯的迷你椪餅及紅豆粉粿分子冰淇淋，口感絕妙新奇。

黨政人士表示，賴清德並非第一次透過趣味活動以增進友邦情誼，自擔任副總統以來，賴清德便首創「創意外交」路線，活用不同形式讓駐外使節、國外貴賓「體驗台灣」。2021年時，賴清德就曾邀請美國、日本、澳洲、英國、印度等5國駐台代表體驗釣蝦生活，印度駐台代表戴國瀾獲得「金竿獎」，還表示自己已經迷上了釣蝦。

除體驗釣蝦之外，台灣有豐富的山林資源，賴清德2021年也曾邀請過美國、英國、新加坡等駐台代表參訪阿里山特富野古道及達邦部落，不僅體驗台灣的山林之美，也透過在地的歷史、文化、美食，讓國際友人用自身的感官，體驗最真實的台灣。

2023年，賴清德也曾邀請美國在台協會（AIT）主席羅森伯格到台南深度旅遊，包括參觀奇美博物館、水果店吃冰，走訪一級古蹟武廟和天后宮等，促進台美情誼。

賴清德曾表示，台灣人習慣「好東西要和好朋友分享」，用一根釣竿、一杯台灣冷泡茶，再來一群好朋友，希望藉由不同的方式，讓國際友人了解台灣民眾生活文化，也留下深刻印象。創意外交路線深獲各國使節好評，以不同的方式讓世界看見台灣。