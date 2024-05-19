立院17日爆發激烈朝野衝突，期間民進黨立委沈伯洋從主席台後方衝進議場時，遭藍委拉下而頭重摔在地，事後進行核磁共振（MRI）檢查，發現有腦震盪狀況。不過，名醫蘇一峰對此質疑，MRI檢查相當耗時，根本不適合在緊急狀況使用，他砲轟，這是急診災難的來臨。

沈伯洋昨（18）日和同黨立委一同召開記者會說明自身情況，他提到，目前傷勢主要是輕微腦震盪，暈眩、吐了幾次，此外，肩膀有挫傷，非常疼痛。沈伯洋痛批，雖然傷勢沒有很嚴重，但這就跟開槍殺人一樣，子彈沒有打中還是叫殺人未遂，對於完全沒有底線的立委，予以最嚴厲譴責。

而針對沈伯洋送醫後進行MRI檢查，蘇一峰昨在臉書連發數則貼文質疑，他指出，腦震盪在MRI的醫學影像中，是呈現「正常」的狀態，且就算擔心有問題，應先做電腦斷層掃描（CT），何必做昂貴的MRI？

蘇一峰續指，MRI不是在頭撞到等急診狀況的常用檢查工具，若患者頭部撞到後，意識沒有改變，那可能是腦震盪，一般是以「先觀察、回家休息」的方式處理；若患者撞到意識改變、要趕時間救命，也是安排進行CT掃描，MRI要做1個小時，根本不適合緊急狀況使用。最後，蘇一峰也直呼，在患者意識清醒的情況下安排進行MRI檢查，不僅錯誤教育民眾，更因造成MRI操作人員晚上還要值班，幫忙做不急的檢查，「這才是急診災難的來臨」。

不過，對於蘇一峰的說法，台大醫院急診臨床教授李建璋受訪回應，MRI其實也是常見的急診檢查，常於檢測腦中風、其次是腦瘤。李建璋說明，檢測腦震盪情況時，對於腦震盪的情況，通常會先使用CT掃描查看是否出血、骨頭是否受傷，若沒特別症狀，就可以返家觀察，若持續有症狀，還是會需做MRI檢查。