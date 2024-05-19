立法院17日為國會改革法案上演肉搏戰，民進黨團昨指控國民黨6大「施暴惡行」，黨團總召柯建銘也點名立法院長韓國瑜、藍黨團總召傅崐萁和白黨團總召黃國昌是歷史罪人。對此，柯建銘今表示，若韓國瑜周二講出休息協商，他就收回上周五在院會對韓國瑜的嚴厲指控，並向對方道歉。

柯建銘表示，過去30年來，台灣民主都往前走，最主要的是大家讓民主政治在台灣能夠實行，他給韓國瑜最大最後的呼籲，韓的一念之間、一個行為能夠救台灣，也可以摧毀台灣，而韓要成為公平的院長，還是要成為歷史罪人，總要選擇，若選擇挽救民主就應該議事中立，而沒有依職權行使法和程序正義，何來行使中立。

柯建銘強調，綠營在立法院說要「反守為攻」，指得是要贏得論述、贏得民心，但論述、講話空間完全沒有，這是民主悲哀，他喊話韓國瑜「一句話一秒鐘救台灣」，只要講一句話「休息協商」，針對沒有協商部分展開朝野協商，依照程序走，假設可以這樣做，他會為周五院會對韓的不禮貌攻擊、嚴厲指控，鄭重道歉，共同挽救台灣。

柯建銘說，立法院30年來，沒有一位院長敢不依職權行使法第68條、70條之1處理，也不會發生沒有協商、沒有討論就直接表決，國會改革法案一路走來，藍白在委員會拒絕民進黨法案，一天強出委員會，沒有逐條討論、朝野協商，一個月冷凍期到就要表決，這是最痛心的地方。

柯建銘表示，這樣嚴重的問題，假設成為未來立法院例行模式，立法院就關門了，所有法案未討論就送出委員會，並在一天表決，外媒也不知道在幹什麼，這是何等重大事項，所以他才會講，這樣是沒收民主、民主死亡，國會變成中共人大化、香港化，難道不會擔心未來台灣香港化嗎？ 這是民進黨最在意事項。

柯建銘說，表決輸贏本來就是數人頭，但要充分討論要有協商程序，從民進黨成立的1986年至2016年，民進黨表決沒有一次贏過，不管在院會、委員會或程序委員會都ㄧ樣，他進到立法院1993年到2016年，26年來也沒有贏過半次，現在綠營是國會少數，未來4年一定輸，這毋庸討論，但綠營不可能說表決輸10幾次，吞敗10幾次就抓狂。

若藍白重蹈周五行為，韓未聽見建言，下周二是否有更大波的學生造勢？柯建銘回應，韓國瑜昨天發表16字箴言「尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通」，不是打燈謎，應該要講清楚，若打燈謎是否幫藍軍政治動員操作，製造對立。

柯建銘強調，台灣沒有政治人物可以處於這樣的歷史記憶中，誰講一句話就可以解決一切，還沒有人有這種殊榮時刻，所以現他呼籲韓說清楚講明白，讓全國全部化干戈為玉帛，否則的話，將會造成兩邊對立，像是律師公會、太陽花學生都會起來，反對方也會起來，將演化為國家危機。

柯建銘質疑，外媒、外資、全世界民主國家如何看待台灣處於這樣的情況？假如這樣走下去，台灣香港化，外資不會逃跑嗎？美國不會擔心立法院的問題嗎？台積電也會發生危險，全世界都在注意此事，這不是只是台灣問題，而是全球問題。