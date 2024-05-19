一名國軍中士透過交友軟體認識住在澎湖的國中少女，兩人日久生情，相約在白色情人節見面，未料中士一時慾火高漲，不顧少女僅國中年紀，與她兩度發生性行為。事發1年8個月，少女向老師告知此事，少女家長氣得提告。該名中士事後遭到汰除，一審還判3年2月徒刑。經上訴後，二審改判2年，緩刑5年，並賠償50萬元。

根據判決書，一名中士透過交友軟體，結識住在澎湖的國中少女，雙方相約白色情人節見面，但該位中士卻忍不住，與少女兩度發生性關係，不過隔了1年8個月後，少女無意中向老師透露，經通知家長後，少女家長認為不可原諒而提告；澎湖地院一審判該位中士3年2月徒刑。

但該位中士不服上訴，二審法官調查後認定，該位中士在並未以強迫威脅手段逼少女發生性關係，且本案到事發1年8個多月，才經老師發覺告知少女父母提出告訴，因此可認定對少女身心所造成之傷害輕微。

且該位中士坦承犯罪，自一審審理期間就多次表明願與少女及父母和解並賠償，少女父母也表示：「雖然男方一開始否認犯行，最後能坦白認錯，也與我們要談和解，但我們並無協商之意願，只有選擇原諒，希望法官您能依法裁定，減輕刑責」。法官認為該位中士並非惡性重大，二審改判2年，緩刑5年，並賠償50萬元。