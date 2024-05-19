新北市投注200多萬元打造雙溪高中五星級學生宿舍，以吸引外地學子就讀。教育局長張明文日前化身高中住宿生，親自入住學校，與住宿的學生一同體驗學校特色課程、校隊訓練及宿舍生活。

教育局力推住宿型學校，提供外地學子免去舟車勞頓通勤上學，即使是位處於偏鄉的高中，學校資源也不打折。新北市投注200多萬元打造雙溪高中五星級學生宿舍，讓學生能享有舒適安全的住宿環境。雙溪高中除了在教學、住宿硬體設備上不斷更新提升外，融入在地元素建構專屬的課程及活動，更是學校發展的重要特色。

張明文此次入住學生宿舍，親身體驗校園住宿生活，在不影響學生作息下展開校園訪視，包括體驗夜間課程、參與龍隊及籃球隊校隊夜訓等，並在校方師長陪同下，進入宿舍與學生閒話家常，體驗了住宿必備夜點－泡麵，與孩子們共度一個難忘的夜晚。

雙溪高中校長葉俊士表示，學校發展學生龍隊社團，讓慈輝班住宿國中生可透過舞龍辛苦練習找到自己展演的自信；與佰龍機械紡織合作，由其提供機器、師資及毛線，教導學生針織手作，提供職業學習與試探。

高中部分，除了有各式校定特色課程及接軌國際的中、外師協同英語文教學外，更有多元社團活動供學生選擇，學校更開放夜間時段、場域給住宿高中生進行社團自主練習，弦樂及籃球校隊更有指導教師駐校夜間指導。透過學校全方位的軟硬體整體規畫，學生不僅在此學習課業，更能建立群性進而與同儕培養良好互動默契及共好生活素養。

教育局進一步補充，新北市積極優化所有學校，鼓勵因應區域特色發展課程，提供學生最優質在地就學教育環境。新北市因幅員遼闊，除就近在地就學外，也發展出特色住宿型偏遠學校，供全市學生依個人需求做不同選擇。