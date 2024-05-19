一名女子近日到星巴克消費，花135元買大杯拿鐵，驚覺星巴克和坊間自有品牌咖啡店相比，售價便宜很多，認為星巴克已不再是財富象徵，貼文讓一票網友點頭表示，受通膨影響，很多咖啡店的咖啡小小一杯，動輒百元起跳，星巴克相對便宜很多，不僅去冰能補滿牛奶、內用不限時、提供插座、續杯7折等優勢，直呼CP值很高、很佛心。

原PO前天（17日）於《Threads》指出，周五帶筆電到星巴克辦公，點大杯135元的拿鐵，她突然感覺「好便宜」，以前拿星巴克走在路上「很有風」，但隨物價上漲，很多咖啡店飲料售價都是150元起跳，她感嘆星巴克已不再是財富象徵了。

許多網友都認同原PO的看法，並表示去過其他自有品牌咖啡店，才發現星巴克是最便宜的，在星巴克若要喝去冰飲品，能免費補滿牛奶，還不定時推出優惠活動，內用不會限時間、提供插座、續杯提供7折優惠，讚星巴克很佛心。

也有女網友提到糕點部分，指星巴克最便宜100元就能買到、最貴150元左右，但隨便一間咖啡店都超過這個價位，感嘆10年前買星巴克很奢侈，現在對比之下，反而不覺得貴了。