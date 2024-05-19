泰森福瑞(右)在拳賽後半段疲於抵擋烏席克的攻勢。（美聯社）

重量級統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）19日在沙烏地阿拉伯以判定擊敗WBC拳王泰森福瑞（Tyson Fury），集齊全部腰帶而成為職業拳擊四大聯盟時代首位重量級「無庸置疑冠軍」。烏克蘭支持者大多與有榮焉，不過他們的國家正在對抗俄羅斯的入侵，英媒《衛報》報導並非所有家鄉父老都將烏席克視為「烏克蘭之光」，因為烏席克過去的反俄立場不夠堅定。

烏席克在克里米亞長大，2021年他出現在一部關於基輔洞窟修道院的紀錄片，那是由親俄的烏克蘭政治人物製作的。2022年俄羅斯入侵烏克蘭，烏席克當時在英國倫敦，他向俄羅斯呼籲「如果你們把我們視為兄弟之邦，就該停止入侵。」這段發言讓許多烏克蘭人認為不當，因為這和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）慣常的立場很接近，普丁以及烏克蘭親俄人士常以「我們皆是信仰東正教的兄弟」試圖拉近關係。

無論如何，戰爭全面爆發後，烏席克返回基輔加入防禦戰，但很快就因為比賽而離開，他透過自己的基金會籌款支援烏克蘭武裝，所以軍隊裡也有不少人視他為英雄。

這次拳賽英媒估算烏席克至少進帳3500萬英鎊（新台幣14億），泰森福瑞的酬勞更高達8000萬至1億英鎊（新台幣40億）。泰森福瑞是英國人，他這場拳賽的收入相當於在溫布頓網球公開賽拿下40次單打冠軍。

烏席克的無庸置疑王座無法持續太久，其中一個聯盟IBF預計於兩周後收走金腰帶（有挑戰者在排隊），烏席克今年10月將與泰森福瑞重賽，屆時雙方只能爭奪餘下的3條金腰帶。