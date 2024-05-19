520台灣新總統就職前夕，台海再度成為中美爭鋒相對的議題之一。大陸學者分析，美國將台灣議題嵌入其針對中國實施的大國競爭戰略，有理由擔心歷史的鐘擺可能會擺向1979年中美正式建交前的狀態。而華府處理台灣議題的手法展現出「戰略模糊、戰術清晰」的特徵，增大了中美處理台灣議題的複雜性。

大陸《當代美國評論》2024年第1期，刊出上海復旦大學美國研究中心教授趙明昊、亞洲協會政策研究所客座助理研究員楊鴻嘉題為〈大國競爭與美國干涉台灣問題的新趨向〉文章指，出於打造對中戰略競爭新格局等考量，美國「干涉」台灣議題的新趨向體現在3方面。

第一，台灣議題的「內嵌化」。台灣議題被深深嵌入到美國針對中國實施的大國競爭戰略中，這與20世紀70年代中美在緩和、接觸的背景下處理台灣議題有著根本性差異。

第二是台灣議題的「軍事化」。文章指，美國透過宣揚所謂的「2027年前大陸武統論」，顯著增加了台灣議題的軍事色彩，美國對台政策的基點，向應對中美在台海地區的直接武裝衝突轉移，「武力阻統」之勢愈加突出。

第三，台灣議題的「多邊化」。在打造制衡中國的盟伴體系、深化印太和歐洲地緣板塊聯動背景下，美國從科技經貿、國際組織、意識形態等多個角度推動台灣議題的多邊化，台灣議題受到各方關注程度加深。

文章指，美方對中國大陸的戰略意圖存在誤判，大陸懾止「台獨」的諸多做法被美方誤讀為加速走向「武統」；大陸與台灣的「小兩岸」、中國與美國的「大兩岸」兩者間的互動進入更為複雜敏感的新階段，兩岸及中美之間的戰略溝通和互信嚴重缺失，台灣議題於各方的嚴峻性顯著上升。

文章認為，在美國國內對中示強鬥狠心態日益突出的背景下，台灣議題與中美長期博弈的勝負走向之間的聯結更趨緊密。從美方相關言行看，有理由擔心美國的政策向著事實上的「一中一台」轉變，歷史的鐘擺可能會擺向1979年中美正式建交之前的狀態。

文章強調，美國處理台灣議題的手法展現出「戰略模糊、戰術清晰」的特徵。特別是美國在台海方向的軍事威懾持續增強，欲拉攏日本、韓國、澳洲等盟友加大「干涉」台海事務，這增大了中美處理台灣議題的複雜性。

但文章也稱，美國以新手段「操弄」台灣議題也面臨諸多侷限，它難以承受在台灣議題上與中國「破局攤牌」的巨大代價；美國國內不同行為體和利益集團圍終台灣議題的爭論仍會持續；美國行政部門仍然希望避免中美在台海地區爆發嚴重的軍事衝突等。