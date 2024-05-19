戴志揚翻攝

臺北市政府警察局中山分局日前接獲情資，民生東路上某大樓地下室疑有經營俗稱「泰國店」之情色酒吧，經蒐證後，發現店內有大批短期觀光簽證來台陪酒兼賣淫的泰籍女子，於5月18日持搜索票執行查緝，共查獲蔣姓負責人及黃姓等員工共5名、酒客17名及泰國籍女子24名，全案共計查獲46人，並當場查扣不法所得及相關證物。

中山分局專案小組，經多日探查蒐證，該「情色酒吧」係假借短期觀光簽證名義找來多名泰國籍女子，主打陪侍客人喝酒及親密接觸等行為，特別的是酒客先以手環當作給小姐的小費，事後再換成現金。

北市中山區知名「泰國砲店」被抄，警方逮24泰女「陪喝兼嘿咻」。(戴志揚翻攝)

北市中山區知名「泰國砲店」被抄，警方逮24泰女「陪喝兼嘿咻」。(戴志揚翻攝)

專案小組掌握相關事證後向臺北地方法院聲請搜索票獲准，於5月18日凌晨持搜索票會同移民署台北專勤隊共同前往查緝，查扣營業所得41萬餘元、記帳單1份、每日帳單及開桌單各1份、無線電5支、門禁卡管制遙控器2個、手提電腦1台、手機5支，並在員工身上查獲第二及毒品大麻菸彈1顆(毛重50.1公克)、第三級毒品愷他命香菸1支(毛重0.6公克)等證物。

警方除依社會秩序維護法裁罰該24名泰國籍女子外，並渠等移送移民署臺北專勤隊依相關規定辦理遣返等事宜；另負責人及員工等5人依刑法妨害風化、就業服務法、毒品等罪嫌移送臺北地方檢察署偵辦。

臺北市政府警察局中山分局強調，色情業者為了不法營利，經常以各種不同模式經營，並設置嚴密監控系統，以規避查緝，惟為端正風俗，淨化治安，警方絕會持續嚴厲取締，呼籲不法業者勿心存僥倖，以身試法。