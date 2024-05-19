馬來西亞知名網紅夫妻Jasmine和Kvin，因為常在社群上分享生活，擁有將近40萬粉絲。不過這個月11日他們帶著2歲兒子蒽澤（Enzo）入住飯店慶祝母親節，豈料兒子在兩人睡著時不慎跌入酒店泳池，經一周搶救後仍宣告不治。Jasmine在社群證實兒子死訊，並透露在收拾孩子遺物時情緒崩潰。

Jasmine敘述事發經過，表示母親節當天，兒子一如既往的依偎在他們身邊睡着，但當Jasmine醒來後卻發現兒子不見了，而原本上鎖的室內泳池，門被打開，進一步查看後才發現他跌入泳池內沒了動靜。

Jasmine兒子經一周搶救後仍離世。（圖／翻攝Jasmine IG）

當下夫妻倆立即替兒子做心肺復甦術，但飯店網路差，打不到求救電話，到房門外求救也沒人回應。急忙抱著孩子衝到大廳，幫忙做急救直到救護車到達，但孩子都沒有任何反應。在送醫搶救後，雖暫時恢復呼吸心跳，但仍處於昏迷狀態。儘管Jasmine和Kvin一度懇請網友們幫兒子蒽澤集氣，然而經過一周搶救，仍無力回天。Jasmine心痛證實，兒子很努力「直到昨天下午，寶寶在有氧氣供足情況下停止了心跳」。

Jasmine和Kvin時常分享一家三口合照。(圖/翻攝kvin IG)

Jasmine也強調，這場意外是任何人都不希望發生的，因此希望外界不要相信或亂傳謠言。在替兒子舉辦完告別式後，Jasmine回到家收拾遺物時一度情緒崩潰，事後也在限動上曬出與兒子過去的點滴，並表示兒子個性乖巧懂事，根本就是天使寶寶。此外，她透露，兒子意外發生前，曾亂畫家裡的桌子，原本她打算度假回家後再擦掉，怎料竟發生憾事，因此她決定要永遠留下兒子的「傑作」當成最後紀念。