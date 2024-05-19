此次改選，由大股東寶佳機構、華新麗華以及黃茂雄所共同提名公司派的董事名單中，除了利明献外，還包括台灣金控前董事長沈榮津，以及東光投資代表人、現任董事長邱純枝等；而黃育仁陣營也提名董事則包括了黃博治之子黃立聰、環泥營運長侯智元等，較上屆提名七席還增加一席，雙方也透過券商及通路商徵求委託書，爭取股東支持。

上屆董事會黃育仁因父子失和大打經營權戰，打著改革派的旗幟，最終在策略運用下獲得三席一般董事，獨董則全軍覆沒，此次也提出「未來東元」願景，針對東元未來經營策略提出說帖，爭取股東支持。

不過就停止過戶前的十大股東來看，寶佳集團的寶佳資產管理、嘉源投資以及合遠國際投資合計持股約25.1％仍居最大股東，華新麗華持股10.81％，黃茂雄的東光投資、光元實業、有萬國際投資各約有1.5％、1.25％、0.98％持股，三大股東掌握持股仍有相當優勢；相較下，黃育仁陣營的菱光持股從上次的3.62％降至2.2％，黃博治家族的英毅國際投資則從0.7％加碼至1.05％，黃育仁要維持既有三席的席次，面臨更大挑戰。

而近期兩家知名外資投票建議機構ISS（Institutional Shareholder Services)）、GL（Glass Lewis），均發表了投票建議，均建議全數支持公司派所提名11位董事候選人。