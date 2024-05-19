內政部長林右昌19日上午參拜基隆市慶安宮，受訪時表示，黃珊珊指基隆30年來的改變是從謝國樑上任後才看到，這種說法非僅不公道，也與基隆人認知有很大差距，讓基隆人笑破肚皮。

民眾黨不分區立法委員黃珊珊18日在基隆市成立服務處，民眾黨主席柯文哲、同黨立委黃國昌及基隆市正副市長謝國樑、邱佩琳都出席。黃珊珊表示，30年來基隆變化不大，真正的進步反而是在謝國樑上任後才慢慢看見。並指基隆曾選出一個「基隆捷運不到基隆的市長」，暗指內政部長林右昌在擔任基隆市長時不稱職。

林右昌19日受訪時表示，黃珊珊這麼說，代表她應該很久沒有來基隆了，這樣的說法是說給基隆人笑而已。他強調，在他擔任基隆市長的8年期間，基隆不止改變，而且也讓基隆人充滿光榮跟自信。反倒是近一年多來，不少基隆人覺得光榮感消失、覺得基隆的進步在倒退。他認為黃珊珊的發言：「會讓基隆人笑破肚皮。」

談到基隆捷運，林右昌指出，黃珊珊可能不知道，在國民黨執政時期，謝國樑當立委的時候，基隆捷運的規畫只有到百福社區，好不容易在他執政時期，與時任的交通部長林佳龍合作，讓基隆捷運可以到基隆，而且現在已經通過環評，而且綜合規畫也已經核定，目前正積極進行設計階段。

林右昌指出，希望黃珊珊在基隆設立服務處後，能夠多多了解基隆。他認為，黃珊珊的發言是想幫謝國樑站台，或是協助謝避免被罷免。他強調他不去多做揣測，基隆人自有判斷，也能夠從他執政期間得到基隆市民的認同與支持得到印證。

基隆市長謝國樑表示，感謝黃珊珊發言支持。市政是延續的，雙方都有做事，但民進黨只會肯定自己、否定別人。希望大家多給謝市府鼓勵，讓基隆繼續進步。