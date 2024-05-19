準總統賴清德即將於明（20日）就職，國安人士表示，就職演說內容內容大致分為四元素，仍會延續當選之夜的談話基調，未來執政團隊將會以「穩健、自信、負責任，促進團結的態度」。但「促進團結」的部分，引發人在國外的媒體人趙少康也忍不住發文，要做到最重要的「團結」，大概是緣木求魚，根本不可能，「只不過對在野黨喊喊漂亮話給外人看看罷了」。

自稱「務實台獨工作者」的賴清德，這次就職演說內容將如何闡述未來兩岸關係，牽動地區和平，引發外界關注。而趙少康今（19日）在臉書寫下，在飛往伊斯坦堡的土耳其航空飛機上，透過網路看到賴明天就職演說的重點是「穩健 自信 負責 團結」，不禁有話要說、不吐不快，「穩健 自信 負責」都是要求賴自己要「進德 修業」的事，但「團結」則是能不能感動別人要合作、甚至配合的事。

以賴清德過去及目前的表現，趙少康認為，要做到最重要的「團結」，大概是緣木求魚，根本不可能，只不過對在野黨喊喊漂亮話給外人看看罷了。他並拋出多個問題質疑，包含賴當選4個多月了，拜會過在野黨嗎？對拿到60%選票的在野黨表示過善意嗎？選舉時說的「民主大聯盟」有半個影子嗎？在萬里的賴皮寮公益信託了嗎？宴請民進黨落選立委候選人非要選在萬里嗎？有跟在野黨溝通如何推薦4名NCC委員嗎？他鼓動民進黨立委要「反守為攻」是在鼓勵武鬥嗎？

最後，趙少康也詢問網友，「你認為以賴清德過去的紀錄及現在的態度，在野黨就算想團結又如何跟他團結？要不請賴清德自己說說看？」