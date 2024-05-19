1名跨性別的計程車駕駛要求前座乘客繫上安全帶，對方屨勸不聽，中途直接要求下車，還拒付車資，駕駛說要報警，他竟飆罵人妖等字眼，讓駕駛相當受傷害，畫面被上傳後，引發議論，網友紛紛支持司機提告。不過，後續因司機撤告，判決公訴不受理。

去年8月，高雄1名跨性別的計程車司機於司機乘載3名男性乘客，正式上路後，司機善意提醒坐在副駕駛的男子：「前面安全帶要繫喔」，未料，男子不僅未遵守規則，反先要求司機關掉車上音樂，司機又再次囑咐他繫好安全帶，男子仍不予理會，大聲嚷嚷：「音樂關掉」，司機無奈關上音樂，後方乘客也不停安撫他的情緒。

司機第三次再請男子繫上安全帶，沒想到他竟直接開門下車，並對司機稱「沒辦法付錢」，眼看司機準備報警處理，男子竟脫口大罵司機「第三性」、「人妖」等字眼，司機不甘遭辱罵，提告妨害名譽。

此段行車記錄影片被上傳至臉書社團「爆料公社」，引來大批網友討論，聲援司機，不過，後續因司機已撤回告訴，因此高雄法院判決本件公訴不受理。