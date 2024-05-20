每個品牌都有自家的旗艦車款，可說是最能完整傳達品牌精神的代表作。台灣馬自達將於22日發表MAZDA全新世代旗艦休旅MAZDA CX-90，並在發表會前於風景怡人的台東舉辦媒體試駕，雖然對售價三緘其口，但試駕車規配全都置頂並且對標豪華品牌車型，展露的不只是旗艦車原本該有的豪華舒適，實際操控起來，帶給駕駛者更多的是追求操駕樂趣的熱血精神，顯然品牌更想強調的是為車主保留了其他對手犧牲的駕馭樂趣。

MAZDA CX-90在品牌車系中的定位是基於駕馭樂趣及七人乘載的機能，一般這類大型休旅多以舒適休閒，或訴求精緻豪華，但MAZDA為它賦予更多的是駕馭時的整體氛圍，尤其是奠基於Large Products Group縱置後驅平台技術，這次試駕去花東縱谷，充分感受開發團隊的用心。

儀表控台以不同材質和顏色堆疊出豐富的層次感。（陳大任攝）
儀表控台以不同材質和顏色堆疊出豐富的層次感。（陳大任攝）
12.3吋數位儀表可隨不同駕駛模式切換風格。（陳大任攝）
12.3吋數位儀表可隨不同駕駛模式切換風格。（陳大任攝）
全彩抬頭顯示器提供行車資訊。（陳大任攝）
全彩抬頭顯示器提供行車資訊。（陳大任攝）
全速域主動車距控制巡航系統及車道維持輔助系統。（陳大任攝）
全速域主動車距控制巡航系統及車道維持輔助系統。（陳大任攝）
方向盤握感舒適，控鍵的功能實用。（陳大任攝）
方向盤握感舒適，控鍵的功能實用。（陳大任攝）
排檔應設計帶有豪華感，相關功能按建也在附近，方便切換操作。（陳大任攝）
排檔應設計帶有豪華感，相關功能按建也在附近，方便切換操作。（陳大任攝）
排檔座前方置物空間具無線充電功能。（陳大任攝）
排檔座前方置物空間具無線充電功能。（陳大任攝）
排檔座後方為多功能螢幕的操控旋鈕，以及音量旋鈕。（陳大任攝）
排檔座後方為多功能螢幕的操控旋鈕，以及音量旋鈕。（陳大任攝）
第二排的空調可獨立控制。（陳大任攝）
第二排的空調可獨立控制。（陳大任攝）
雙前座為十向電動調整並具備通風功能。（陳大任攝）
雙前座為十向電動調整並具備通風功能。（陳大任攝）
除了調整椅面、椅背角度，也有電動腰靠功能。（陳大任攝）
除了調整椅面、椅背角度，也有電動腰靠功能。（陳大任攝）
內裝採用皮革、金屬、塑料及不同色澤的搭配。（陳大任攝）
內裝採用皮革、金屬、塑料及不同色澤的搭配。（陳大任攝）
第二排座椅空間寬敞舒適。（陳大任攝）
第二排座椅空間寬敞舒適。（陳大任攝）
後座獨立恆溫空調系統及USB充電插孔。（陳大任攝）
後座獨立恆溫空調系統及USB充電插孔。（陳大任攝）
後座車窗附加遮陽簾。（陳大任攝）
後座車窗附加遮陽簾。（陳大任攝）
第二排座椅電動輔助 One Touch Walk-in 按鍵。（陳大任攝）
第二排座椅電動輔助 One Touch Walk-in 按鍵。（陳大任攝）
第二排座椅向前滑移空出第三排乘客通道。（陳大任攝）
第二排座椅向前滑移空出第三排乘客通道。（陳大任攝）
第三排座椅也有相同的舒適品質。（陳大任攝）
第三排座椅也有相同的舒適品質。（陳大任攝）
第三排置物設計相當完整，也有USB充電、空調出風口。（陳大任攝）
第三排置物設計相當完整，也有USB充電、空調出風口。（陳大任攝）
後座全數打平後可提供最大2025L空量。（陳大任攝）
後座全數打平後可提供最大2025L空量。（陳大任攝）
七人座椅模式下，行李廂仍有不小的載物空間。（陳大任攝）
七人座椅模式下，行李廂仍有不小的載物空間。（陳大任攝）
行李廂下方為BOSE低音音箱以及備胎。（陳大任攝）
行李廂下方為BOSE低音音箱以及備胎。（陳大任攝）
CX-90的車艙相當寬敞，試駕車更標配大型天窗。（陳大任攝）
CX-90的車艙相當寬敞，試駕車更標配大型天窗。（陳大任攝）
MAZDA CX-90帶給駕駛者更多的是追求操駕樂趣的熱血精神。（陳大任攝）
MAZDA CX-90帶給駕駛者更多的是追求操駕樂趣的熱血精神。（陳大任攝）
大型水箱護罩與頭燈彰顯不凡氣勢。（陳大任攝）
大型水箱護罩與頭燈彰顯不凡氣勢。（陳大任攝）
尾燈的設計不管是白天或夜晚都有很好的識別度。（陳大任攝）
尾燈的設計不管是白天或夜晚都有很好的識別度。（陳大任攝）
外張的輪拱展現運動感。（陳大任攝）
外張的輪拱展現運動感。（陳大任攝）
前葉子板兩側都有INLINE6的專屬飾板。（陳大任攝）
前葉子板兩側都有INLINE6的專屬飾板。（陳大任攝）
後門下方有MAZDA的品牌字樣。（陳大任攝）
後門下方有MAZDA的品牌字樣。（陳大任攝）
車尾看去可見蓄勢待發的意象。（陳大任攝）
車尾看去可見蓄勢待發的意象。（陳大任攝）

CX-90搭載3.3L直列六缸渦輪增壓引擎，最大馬力與扭力為345ps／51kgm，加上48V輕油電技術與MAZDA自行研發的SKYACTIV-DRIVE八速手自排變速系統，想來趟熱血駕馭即可享有飽滿的動力輸出，平時通勤不僅換檔流暢，還有12.2km／L的一級油耗表現。

試駕車為33T AWD Premium旗艦車型，以正七人座旗艦休旅之姿具備3120mm長軸距，配置雙模式大型全景天窗，並標配前座雙區／後座獨立恆溫空調與第三排獨立出風口，12 支揚聲器的BOSE環繞音響系統，輔以全車6組USB Type-C充電功能與無線充電裝置，提供全車七人科技共享與奢華精緻質感交織的細膩乘坐體驗。

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