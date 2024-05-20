每個品牌都有自家的旗艦車款，可說是最能完整傳達品牌精神的代表作。台灣馬自達將於22日發表MAZDA全新世代旗艦休旅MAZDA CX-90，並在發表會前於風景怡人的台東舉辦媒體試駕，雖然對售價三緘其口，但試駕車規配全都置頂並且對標豪華品牌車型，展露的不只是旗艦車原本該有的豪華舒適，實際操控起來，帶給駕駛者更多的是追求操駕樂趣的熱血精神，顯然品牌更想強調的是為車主保留了其他對手犧牲的駕馭樂趣。

MAZDA CX-90在品牌車系中的定位是基於駕馭樂趣及七人乘載的機能，一般這類大型休旅多以舒適休閒，或訴求精緻豪華，但MAZDA為它賦予更多的是駕馭時的整體氛圍，尤其是奠基於Large Products Group縱置後驅平台技術，這次試駕去花東縱谷，充分感受開發團隊的用心。

儀表控台以不同材質和顏色堆疊出豐富的層次感。（陳大任攝）

12.3吋數位儀表可隨不同駕駛模式切換風格。（陳大任攝）

全彩抬頭顯示器提供行車資訊。（陳大任攝）

全速域主動車距控制巡航系統及車道維持輔助系統。（陳大任攝）

方向盤握感舒適，控鍵的功能實用。（陳大任攝）

排檔應設計帶有豪華感，相關功能按建也在附近，方便切換操作。（陳大任攝）

排檔座前方置物空間具無線充電功能。（陳大任攝）

排檔座後方為多功能螢幕的操控旋鈕，以及音量旋鈕。（陳大任攝）

第二排的空調可獨立控制。（陳大任攝）

雙前座為十向電動調整並具備通風功能。（陳大任攝）

除了調整椅面、椅背角度，也有電動腰靠功能。（陳大任攝）

內裝採用皮革、金屬、塑料及不同色澤的搭配。（陳大任攝）

第二排座椅空間寬敞舒適。（陳大任攝）

後座獨立恆溫空調系統及USB充電插孔。（陳大任攝）

後座車窗附加遮陽簾。（陳大任攝）

第二排座椅電動輔助 One Touch Walk-in 按鍵。（陳大任攝）

第二排座椅向前滑移空出第三排乘客通道。（陳大任攝）

第三排座椅也有相同的舒適品質。（陳大任攝）

第三排置物設計相當完整，也有USB充電、空調出風口。（陳大任攝）

後座全數打平後可提供最大2025L空量。（陳大任攝）

七人座椅模式下，行李廂仍有不小的載物空間。（陳大任攝）

行李廂下方為BOSE低音音箱以及備胎。（陳大任攝）

CX-90的車艙相當寬敞，試駕車更標配大型天窗。（陳大任攝）

MAZDA CX-90帶給駕駛者更多的是追求操駕樂趣的熱血精神。（陳大任攝）

大型水箱護罩與頭燈彰顯不凡氣勢。（陳大任攝）

尾燈的設計不管是白天或夜晚都有很好的識別度。（陳大任攝）

外張的輪拱展現運動感。（陳大任攝）

前葉子板兩側都有INLINE6的專屬飾板。（陳大任攝）

後門下方有MAZDA的品牌字樣。（陳大任攝）

車尾看去可見蓄勢待發的意象。（陳大任攝）

CX-90搭載3.3L直列六缸渦輪增壓引擎，最大馬力與扭力為345ps／51kgm，加上48V輕油電技術與MAZDA自行研發的SKYACTIV-DRIVE八速手自排變速系統，想來趟熱血駕馭即可享有飽滿的動力輸出，平時通勤不僅換檔流暢，還有12.2km／L的一級油耗表現。

試駕車為33T AWD Premium旗艦車型，以正七人座旗艦休旅之姿具備3120mm長軸距，配置雙模式大型全景天窗，並標配前座雙區／後座獨立恆溫空調與第三排獨立出風口，12 支揚聲器的BOSE環繞音響系統，輔以全車6組USB Type-C充電功能與無線充電裝置，提供全車七人科技共享與奢華精緻質感交織的細膩乘坐體驗。