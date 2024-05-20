每個品牌都有自家的旗艦車款，可說是最能完整傳達品牌精神的代表作。台灣馬自達將於22日發表MAZDA全新世代旗艦休旅MAZDA CX-90，並在發表會前於風景怡人的台東舉辦媒體試駕，雖然對售價三緘其口，但試駕車規配全都置頂並且對標豪華品牌車型，展露的不只是旗艦車原本該有的豪華舒適，實際操控起來，帶給駕駛者更多的是追求操駕樂趣的熱血精神，顯然品牌更想強調的是為車主保留了其他對手犧牲的駕馭樂趣。
MAZDA CX-90在品牌車系中的定位是基於駕馭樂趣及七人乘載的機能，一般這類大型休旅多以舒適休閒，或訴求精緻豪華，但MAZDA為它賦予更多的是駕馭時的整體氛圍，尤其是奠基於Large Products Group縱置後驅平台技術，這次試駕去花東縱谷，充分感受開發團隊的用心。
CX-90搭載3.3L直列六缸渦輪增壓引擎，最大馬力與扭力為345ps／51kgm，加上48V輕油電技術與MAZDA自行研發的SKYACTIV-DRIVE八速手自排變速系統，想來趟熱血駕馭即可享有飽滿的動力輸出，平時通勤不僅換檔流暢，還有12.2km／L的一級油耗表現。
試駕車為33T AWD Premium旗艦車型，以正七人座旗艦休旅之姿具備3120mm長軸距，配置雙模式大型全景天窗，並標配前座雙區／後座獨立恆溫空調與第三排獨立出風口，12 支揚聲器的BOSE環繞音響系統，輔以全車6組USB Type-C充電功能與無線充電裝置，提供全車七人科技共享與奢華精緻質感交織的細膩乘坐體驗。
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