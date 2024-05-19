台北君悅酒店今年端午節推出共8款各具風味的粽子搶市，端午粽禮主攻北部家庭市場、企業訂單，預計帶來960萬的粽禮業績。（圖／台北君悅酒店）

迎接即將到來的端午節，知名飯店紛紛推出各具特色的風味粽子，陪伴民眾歡度佳節。宜蘭力麗威斯汀度假酒店和員山在地40年老店「林香游家」，聯手推出「福粽傳香」端午禮袋，限量300組，5月26日前訂購可享早鳥優惠。台北君悅酒店今年端午共推出經典熱銷的「豐華北部粽」、奢華的「悅享松露素粽」及新口味「迷你麻油雞粽」與「桂花珍珠粽」等8款粽子，預估將為品牌帶來近千萬的端午粽禮營收。

「福粽傳香」端午禮袋，限量300組，5月26日前訂購，可享早鳥優惠價988元。（圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店）

【力麗威斯汀攜手40年老店 300組福粽早鳥享優惠】

宜蘭力麗威斯汀度假酒店攜手員山鄉40年知名老店「林香游家」，聯手推出「福粽傳香」端午禮袋，由「林香游家」呈獻「招牌雞腿粽」1顆以及「香菇豬肉粽」2顆，宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供「鮑魚干貝粽」2顆，粽禮共含5顆風味粽，限量300組，5月26日前訂購，原價1088元的粽禮，可享早鳥優惠價988元。

「林香游家」為宜蘭員山在地飄香40年的肉粽名店，以「招牌雞腿粽」以及「香菇豬肉粽」聞名。「招牌雞腿粽」包入香菇絲、豬肉、蝦仁以及整隻雞腿，用料紮實，熱賣多年，打開粽葉，濃濃麻油香氣撲鼻而來，米飯粒粒分明、軟中帶Q，吃來飽足過癮。而傳統口味的「香菇豬肉粽」，米飯散發淡淡胡椒香，搭配口感軟嫩適中的滷豬肉和香菇，成就簡單卻美好的滋味。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店則由主廚手工製作「鮑魚干貝粽」，餡料的五花肉以獨門秘製滷汁慢煨，搭配肉質彈嫩、口感鮮甜的九孔鮑及瑤柱，再添栗子及花菇提升風味，最後以胡椒提味，一顆粽子飽含海陸食材交織的豐富滋味，送禮自用皆宜。

【台北君悅8款風味粽搶市 秒殺人氣粽禮Top4推薦】

年年熱銷萬顆的「豐華北部粽」，內餡包入滷製五花肉、栗子、鹹蛋黃、干貝及台灣香菇，6入售價1580元起。（圖／台北君悅酒店）

台北君悅酒店今年以8款特色風味粽搶攻端午送禮市場，首推連年熱賣萬顆的「豐華北部粽」，其以獨家比例混合國產圓糯米與長糯米浸泡2小時，瀝乾蒸煮30分鐘，秘製配方滷製五花肉、栗子、鹹蛋黃、干貝及台灣香菇等傳統北部粽食材，包入粽葉蒸煮30分鐘，風味令人垂涎。

「悅享松露素粽」融揉圓糯米、長糯米與紫米等數種穀物，佐以松露油提香，再拌入松茸菇、松露片、猴頭菇及白靈菇等好料，6入售價1580元起。（圖／台北君悅酒店）

矜貴奢華的「悅享松露素粽」，融揉圓糯米、長糯米與紫米等數種穀物，佐以松露油提香，再拌入「菇中之王」松茸菇、「珍味之王」松露片、猴頭菇及白靈菇，以及鬆軟栗子與蓮子，揉和出尊貴養生風味，這款粽子香氣馥郁迷人。另一款台味十足的「迷你麻油雞粽」，以麻油小火煸炒老薑後，澆淋米酒、雞腿肉，大火快炒，以綿密糯米包餡，再放入籠蒸水煮，粽米吸附滿滿麻油雞湯汁精華，香氣滿盈。

全新甜粽「桂花珍珠粽」由紫米包佐芋頭泥、紅棗、黃金薯、鳳眼果等豐富餡料，蒸煮至紫米軟硬適中，芋泥細緻清甜，略帶淡雅桂花香，是款老少咸宜的甜粽。各款粽禮可單款口味購買，也可用組合形式的紙盒或保冷袋裝選購，價格自520元至2080元不等。

台北君悅酒店近年致力於推升館內線上購物平台「君悅線上GO」績效，推出多樣化的自家品牌烘焙及節慶贈禮滿足民眾需求，其中節慶贈禮業績占整體平台營收7成，餐飲處總監曾進昌表示期盼能持續強化「君悅線上GO」的銷售廣度，目標達到年度業績的8％；而今年粽禮業績目標為960萬，較去年提升10％成長。