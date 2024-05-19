國際影壇盛事《第77屆坎城影展》，日前於法國坎城節慶宮揭開序幕。法國紀錄片《加薩美人》由導演Yolande Zauberman率領團隊走紅毯時，當中29歲演員Talleen Abu Hanna，因為有著明豔五官加上姣好身材，立刻成為全場鎂光燈焦點。結果網友挖掘背景，發現她竟是位跨性別人士，更曾在以色列首屆跨性別選美比賽中奪下后冠。

29歲名模Talleen Abu Hanna，參加選美比賽出道後，被相中演出紀錄片《加薩美人》。有著亮眼外型及不科學的傲人身材，日前登上影展紅毯時驚豔全場；只見她身穿一襲白色半透明薄紗，大方展露火辣曲線與修長美腿，抹殺在場媒體不少底片，這也讓她的身家背景引發好奇，沒想到被網友意外挖出跨性別的身份，不少人直呼「難以置信」。

Talleen Abu Hanna被網友起底跨性別身份。(圖／達志)

Talleen Abu Hanna出生於以色列阿拉伯裔天主教家庭，當年才14歲的她，就性別認同自己為女性，並於2016年前往泰國完成「性別重置手術」，成為百分之百的女兒身；同年參加Miss T Israel(以色列跨性別選美比賽)脫穎而出後，接連參加Miss Star International(國際明星小姐選美比賽) 、Miss Israel(以色列小姐選美比賽)，皆獲得不錯成績，還參加多部電視實境秀拍攝，演藝之路備受看好。

Talleen Abu Hanna參加以色列跨性別選美比賽脫穎而出。(圖／達志)

《加薩美人》的劇情內容，是記錄一群從加薩逃至以色列特拉維夫的跨性別人士，經歷眾多關卡的種種樣貌。片中探討這些女性的生活，她們既面臨做為巴勒斯坦人在以色列生活的壓迫，還得承受跨性別受到的異樣眼光，在極度落差的價值觀中，尋求自我認同及逃離不平等的對待。