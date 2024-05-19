台中1名徐小姐透過台中市議員江和樹爆料，指稱5月15日11時40透過55688app叫車搭上台灣大車隊計程車，但上車不久她質疑黃姓計程車司機疑似繞路，黃男回嗆她不爽可以下車，未料她下車搭上另1台計程車後，黃男緊隨在後，並在計程車停等紅燈路口，逕開車門對她揮拳、還不斷飆罵三字經，徐女因而報警、驗傷並對這名司機提告。

江和樹今（19日）監視錄影畫面、徐女驗傷單以及其臉被遭毆有瘀傷、右眼瘀青腫漲的照片，指稱徐女向她投訴，台灣大車隊黃姓計程車司機繞路、當街對乘客動粗以及咆哮等不當言行。

徐女驗傷單以及其臉被遭毆有瘀傷、右眼瘀青腫漲的照。（江和樹提供／馮惠宜台中傳真）

徐女指稱，15日使用55688app叫車，於上午11時40分搭上黃男駕駛的計程車，她告訴黃要到太平，走精武路和漢溪東路橋要左轉，結果司機就從中清路左轉開五權路繞一圈，到精武路，她當時質問「你為什麼要繞這一圈？」未料黃男開始發飆咆哮：「妳不爽可以馬上下車」。

徐女被嚇到立即下車，隨即在精武路、中興堂十字路口，叫了1部國通計程車，接續要到太平，未料黃男開車一路尾隨她搭乘的計程車，到了紅綠燈路停等路口，下車就直接開了徐女搭乘的車門，進來用拳頭暴徐女，國通司機當下也被嚇到，到一旁找救兵。

從錄影畫面看，黃男暴打徐女，力道大到連車體都在搖晃，且不斷飆國罵，當下有名女路人見義勇為，擋住車門，才讓黃男不再能出拳相向，唯黃男也嗆「搭林北的車不付錢」…等言語，徐女隨後也到太平警分局新平派出所報案並到醫院驗傷。

徐女表示，驗傷顯示，她臉部有傷口、右眼瘀青腫漲，頭部疑似腦震盪，她也會對台灣大車隊和司機提出傷害告訴，追討自身權益，她站出來爆料，就是不想再有乘客受害，也希望台灣大車隊能深入檢討、保障乘客權益。

太平警分局表示，警訊時，黃姓司機認為徐女未付車錢，才一路尾隨至太平區振福路，待徐女欲下車之際，雙方再度發生口角及拉扯，而徐女驗傷後，向黃男提出告訴，全案依涉嫌傷害罪移送偵辦。