內政部長林右昌19日上午赴基隆慶安宮參拜，對於未來是否會接任民進黨祕書長並沒有多談，只強調他會把每一分工作做好，不管在什麼崗位都會全力以赴。基隆市議會議長童子瑋則是表示，林右昌可能接任黨祕書長一職，認為這個位置「進可攻、退可守」。

林右昌19日上午到俗稱「基隆媽」的慶安宮參拜，他表示這是他在內政部長任期的最後一天，因此特地回到慶安宮向媽祖報告，在擔任內政部長的一年多時間裡，秉持了一向以來的信念，把每天的工作做好，沒有辜負民眾的期待，也得到民眾的認同跟肯定。

至於未來的新職，林右昌僅保守地說，沒有什麼特別的安排，最重要就是做好每一分工作，時機成熟、條件成熟後，路就自然會出現。他坦承，接下來他當然有新的工作及任務，但在新職發布前會先休息幾天；林右昌強調，不管在任何工作崗位上，只有全力以赴。

童子瑋表示，報載林右昌將接任民進黨祕書長，他認為這是非常好的安排。童子瑋認為，林右昌有地方首長及中央部會的歷練，若能接下民進黨祕書長一職，可以順利協助各縣市進行輔選及分享經驗，對林是非常好的機會與歷練；未來這個位子也是「進可攻、退可守」。

童子瑋表示，若林右昌接下民進黨祕書長一職，就有了全國的資源，可以與黨主席賴清德共同協調、討論並操盤後續的選舉，相信對林來說是非常好的歷練機會，也祝福林未來一切順利。

由於民進黨地方黨部主任委員的選舉將於5月26日登場，一般預期，隨著賴清德將於20日就職總統，後續黨職的任命可能會推遲到6月分才會對外公布。