和女人更年期一樣，男人年過40歲之後，因為體內睪固酮等男性荷爾蒙分泌變少，開始有失眠、易怒與勃起功能障礙等困擾，最新研究發現，男性睪固酮低下，不只易讓男性不舉，還容易早死。

泌尿專科醫師陳昭安在臉書粉專PO文指出，大家都知道，睪固酮低下會導致性慾降低，也可能導致勃起困難，最新的研究報告指出，男性睪固酮低下將導致男性較高的死亡風險。

陳昭安表示，今年5月13日發表在「內科醫學年鑑」的研究報告指出，睪固酮水平低，可能會影響男性患心血管疾病的風險以及死亡風險，這是至少經5年追蹤2萬4000名男性，蒐集多種荷爾蒙數據所得的結論。

陳昭安指，研究發現總睪固酮水平較低（低於 7.4 nmol/L [213 ng/dL]）的男性，因任何原因死亡的風險都會比較高。此外，睪固酮水平極低（低於 5.3 nmol/L [153 ng/dL]）的人，死於心血管疾病的風險較高，可能原因是低睪固酮會導致肌肉量減少和增加脂肪堆積。男性睪固酮正常值應在300~320 ng/dl。

陳昭安指，男性在睪固酮低下時可能出現下列症狀：

■性慾低下、有勃起功能障礙。

■身體狀態衰退：疲倦、肥胖、肌肉量減少、骨質流失、高血壓、高血脂。

■情緒波動：心情沮喪、憂鬱和煩躁、失眠、記憶力與專注能力降低。

如何診斷睪固酮低下？陳昭安指，在上午10點前進行血液檢查，是最準確的，這是一天當中睪丸激素達到頂峰的時候，若確定有睪固酮低下情形，臨床上有有口服、肌肉注射，還有鼻內凝膠噴劑、皮膚凝膠擦劑、貼片、皮下植入等多種補充睪固酮方式。

陳昭安指，男性通常治療後4至6周，就能感受到睪固酮提升與改善症狀的效果，然而，在沒有醫生監督的情況下，男性都不可以自行服用 DHEA類補充劑。