高雄愛河願景橋附近於19日上午發現1具浮屍，初步了解，死者為1名17歲印尼籍高職女學生，該名女學生昨晚請男性友人朋友載她到願景橋，隨後就失聯。警消獲報後展開協尋，直到今上午發現人，但救起時已明顯死亡，初步判斷無明顯外傷和外力介入，但詳細落水原因尚待調查進一步釐清。

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