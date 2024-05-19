今年以來，大陸的低空經濟正以前所未有的速度迅速壯大，不僅官方高度重視，不斷完善相關制度法規，各地也紛紛推出支持性政策，搶灘低空經濟新藍海。陸媒初步統計，包括北京、南京、安徽、深圳、蘇州、瀋陽、太倉、武漢、天津、山東、長沙在內已有十餘個省市陸續推出有關政策舉措，掀起人民幣（下同）兆元規模的市場商機。

華夏時報報導，中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇表示，各地推出低空經濟政策彰顯官方對這一新興產業的高度重視，不僅有利於明確行業發展方向，優化資源配置，還能激發市場活力，引導社會資本投入。這些政策為低空經濟的規範化、規模化發展奠定了基礎，促進了技術創新和服務模式的多樣化，加速了產業升級和經濟結構的優化。

隨著多項利好政策的密集發布，低空經濟在大陸進入了發展加速期。產業經濟評論家洪仕斌表示，從全國情況來看，當下低空經濟發展態勢呈現出穩步向好的趨勢。隨著國家政策的引導和支持，以及社會對低空經濟價值的認識加深，低空經濟產業正在迅速發展，涵蓋了航空培訓、飛行遊覽、應急救援、無人機物流、航空製造等多個領域。對於未來低空經濟未來的市場規模，他預測將保持快速增長，特別在無人機和航空培訓等領域，市場潛力巨大。

據「國家立體交通網絡規劃綱要」顯示，到2035年，大陸低空經濟的產業規模將達6兆元，年複合增速達7.6％。中國民航局資料顯示，截至2023年底，國內註冊無人機126.7萬架，年增32.2％；運營無人機的企業1.9萬家；有統計的民用無人機全年飛行2,311萬小時，年增11.8％。