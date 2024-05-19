再不到1個月就將迎來端午節，傳統習俗中，少不了粽子與香包，大葉大學請來藥學系老師配製中藥材，再邀請外籍學生，一同體驗自己動手運用布料、針線、金蔥線、棉花、4種中藥材，做出粽子造型，屬於自己的香包，讓學生們直呼感覺好新鮮，完成後充滿成就感。

端午節是台灣傳統節日之一，古人認為五月天氣炎熱，此時百毒齊出，習俗上除了吃粽子，為驅除各種毒害，也會在家門口掛上艾草葉和石菖蒲，身上配戴內含中藥材的香包，以求僻邪、驅蟲、保平安之意。

藥保系副教授張淑微選擇艾草、石菖蒲、薄荷、佩蘭4種中藥材製做祈福香包，搭配粽子造型呼應端午節的粽子，她說，艾草驅蚊避邪，石菖蒲去濕氣，薄荷防蟲，佩蘭增加抵抗力，結合中草藥不同的特色，展現平安健康的寓意，希望透過香包的動手做體驗，讓來自不同國家的學生了解台灣端午節的文化意義，以及中草藥在生活中的應用價值。

印尼學生陳丞文說，印尼也有端午節，有類似台灣划龍舟的比賽，大家也會吃粽子，但是沒有接觸過香包，第一次嘗試自己縫香包，感覺很新鮮，完成後讓他很有成就感。

華語教學中心主任彭涵梅表示，為了讓境外學生深入體驗台灣端午節的文化，特別在五月份安排了祈福香包活動，教境外學生製作祈福香包，不只是了解台灣怎麼過端午節，也藉由香包體會手工藝之美，同時認識中草藥的特性。